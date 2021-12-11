Market çalışanları bilidiriyor; 3 Yeni ürüne yeni zam! Market çalışanları bilidiriyor; 3 ürüne yeni zam geldi!

Ucuz ürün satan zincir marketler bile artık pahalı! Zincir market A-101'de satılan süt, peynir ve yoğurta bugün zam geldi. 1 litre süt 3 TL birden zamlanarak 8,40 TL'ye çıktı.

Dolar kurunun artması sonrasında iğneden ipliğe kadar her şeye zam üstüne zam geldi. Akaryakıttan gıda fiyatlarına ve hatta mezar yeri fiyatlarına kadar gelen zamlar geçim sıkıntısını giderek arttırdı. Ayçiçek yağı 140 TL'yi buldu, un fiyatları arttı, ekmek fiyatları 3,5 TL oldu, yem fiyatları uçtu, 30'lu koli yumurta fiyatları 40 TL'yi geçti derken, şimdi de süt ve süt ürünlerine peş peşe zam gelmeye başladı.

FİYATLAR ARTIYOR

Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ süt fiyatlarına getirdiği zammın ardından dün yüzde 45,60 oranında fiyat artışı gören sütün 1 litresi bazı marketlerde 16 TL’ye dayandığı sosyal medyada gündeme oturmuştu. 16 TL'lik süt fiyatına karşı zincir marketlerdeki süt fiyatları örnek gösterilmişti. Bugün BİM, A101 ve ŞOK gibi zincir marketlerde 5,40 TL seviyesinden satılan bir litre süte de zam geldi.

A-101'de 5,40 TL'den satılan BİRŞAH marka yarım yağlı 1 litre sütün fiyatı 3 TL birden zamlanarak 8,40 TL'ye çıktı. Yine 18,90'dan satılan BİRŞAH marka 3 kiloluk yoğurt fiyatı ise 10 TL birden zamlanarak 28,90 TL'ye çıktı. Bir başka süt ürünlerine zam ise tost peynirine geldi. 19,95'ten satılan 200 gram peynir, 27,95'ten satılmaya başlandı.

37,95 TL'den satılan 500 gram kaşar peynir ise artık 59,95 TL'den satılıyor.

Sosyal medyada zincir marketlerden alışveriş yapan vatandaşların paylaştığı görsellere göre 250 gram tereyağının fiyatı 18.90 TL'den 29.90 TL'ye, 600 gram beyaz peynirin fiyatı ise 34.50 TL'den 50.75 TL'ye yükseldi.

Sosyal medyada şu ifadeler kullanıldı: