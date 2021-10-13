LPG'li araç sahiplerini Şoke edecek uyarı!'LPG, benzin almaktan daha pahalı hale geldi' Malatya Akaryakıtçıları Derneği Başkanı Bülent ÖNAL yaptığı açıklamada "Bir otomobil 100 km'de yaklaşık 8 Lt benzin tüketiyorsa, 100 km'de yaklaşık 10 Lt LPG tüketir. Bunun nedeni yoğunluk farkındandır. LPG'nin yoğunluğu 0,56 iken benzinin yoğunluğu 0,76 dır. Kalori hesabı yapılırken kilogram olarak yapıldığı için LPG tüketimi daha fazladır " dedi.

'LPG, benzin almaktan daha pahalı hale geldi'

Malatya Akaryakıtçıları Derneği Başkanı Bülent ÖNAL yaptığı açıklamada "Bir otomobil 100 km'de yaklaşık 8 Lt benzin tüketiyorsa, 100 km'de yaklaşık 10 Lt LPG tüketir. Bunun nedeni yoğunluk farkındandır. LPG'nin yoğunluğu 0,56 iken benzinin yoğunluğu 0,76 dır. Kalori hesabı yapılırken kilogram olarak yapıldığı için LPG tüketimi daha fazladır " dedi.

Malatya Akaryakıtçıları Derneği Başkanı Bülent ÖNAL "LPG'deki 71 kr zamdan sonra LPG almak Benzin almaktan daha pahalı hale geldi" dedi.

Bülent Önal'ın hesabı şu şekilde

"Ülkemizdeki Akaryakıt zamlarının etkisini daha somut bir örnekle anlatmak isterim. Geçtiğimiz günlerde LPG'deki 71 kr zamdan sonra LPG almak Benzin almaktan daha pahalı hale geldi. Nasıl mı?

Örneğin;

- Bir otomobil 100 km de yaklaşık 8 Lt Benzin tüketiyorsa,

- 100 km de yaklaşık 10 Lt LPG tüketir.

Bunun nedeni yoğunluk farkındandır. LPG'nin yoğunluğu 0,56 iken benzinin yoğunluğu 0,76 dır. Kalori hesabı yapılırken kilogram olarak yapıldığı için LPG tüketimi daha fazladır. Bunun yanında LPG nin araç tesisat maliyeti ve % 20 lik tüketim farkını da göz önüne aldığınızda LPG nerdeyse Benzinden pahalı hale gelmiş olur. LPG indirimini yüksek olduğu illerde Benzin ile başa baş iken, indirimin az olduğu illerde ise LPG daha maliyetli bir hal almış durumda.

- Eşel mobil sistemi olmasaydı benzin 10 TL olurdu

Malatya Akaryakıtçıları Derneği Başkanı Bülent ÖNAL eşel mobil sisteminin 2018 Mayıs ayında uygulamaya girdiğine dikkat çekerek "2021 0cak - Eylül 'de Eşel Mobil Sistemi ile devletimiz yaklaşık 50 Milyar vergiden feragat etti. Eğer bu model olmasaydı Ürün fiyatları 10 TL seviyelerinde olacaktı." dedi