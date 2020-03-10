Lojman kredisinde 'oran'lar yarışıyor İşte En Uygun Faiz Oranları Hangi bankalardan Temin Edilebilir?

Lojman Kredisinde 'Oran'lar Yarışıyor

Lojman Kredisinde 'oran'lar Yarışıyor İşte En Uygun Faiz Oranları Hangi bankalardan Temin Edilebilir?

Satışa sunulan kamu lojmanlarının ihaleleri sürüyor . Bu süreçte bankalar ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile peş peşe 'kredi' protokoli yapıyor. Bu alanda bankalar kamuya ait lojmanların ihale yoluyla satışa sunuldu konut kredisi kullandırılmasına ait protokollerini imzalıyor

Açık ihale tekniği ile satılacak devlet lojmanlarından kat mülkiyeti kurulanlarda oturanlara, yaşadıkları lojmanın ihalede yaşanan tutar üzerinden öncelikli olarak satın alma hakkı mevcuttur . Lojmana sahip olan memur, evin yüzde 20'sini peşin olarak bulunan tutarı 60 ay, yüzde 25'i peşin kalan tutarı ise 84 ay, yüzde 30'u peşin kalan miktarı 120 ay vadede olmak üzere TÜFE oranında artışlarla eşit pay şeklinde ödeme yapabilecek. TÜFE en fazla yüzde 12 olarak hesap edilecek .

En düşük finansman Oranı Tüm Bankalarda % 0.87

120 Aylık vade için en az finansman oran teklifi Emlak Katılım'dan ulaşmıştı . Banka, 120 ay vadeye kadar tüm vadelerde yüzde 0.87 oran ile konut finansmanı sunmakta.

Vakıf Katılım da bu süreçte büyük iddia gösterdi . Kamu lojmanı finansmanı için kar oranı 60 aya 0.79, 61 -120 ay vade arasında ise 0.89 olarak açıkladı.

Ticari başvurusunda bulunacaklar için kar oranını 0.94 olarak belirleyen Kuveyt Türk, 120 aya varan vadeler tavsiye ediliyor .

Bu zamanda ilk protokolle imza atan banka İş Bankası, 120 ay vadeye dek aylık yüzde 0.95 faiz oranı ile kredi sağlayabilecek.

Garanti BBVA Mortgage, kamu evlerinin satışı için konut almak isteyen müşterilerine aylık vadeler ile yüzde 0.95 faiz oranıylayine aynı 120 ay vadede kredi imkanı oluyor .

Vatandaşlar, tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydıevrakları ve hisseli taşınmaz tapu kaydı evrakları artık e-devlet üzerinden tamamlanarak , tapu işlemlerini de e-devletten oluşabilecek.

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