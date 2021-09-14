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Kritik faiz toplantısına ilişkin beklentiler belli oldu

Kritik faiz toplantısına ilişkin beklentiler belli oldu Foreks anketine katılan 25 ekonomistin 22'si faizin sabit bırakılacağı tahmininde bulunurken, 3 ekonomist 100 baz puanlık indirimle faizin yüzde 18 seviyesine indirileceğini öngördü.

Kritik faiz toplantısına ilişkin beklentiler belli oldu
14 Eylül 2021 Salı 20:58

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 23 Eylül Perşembe günkü toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 19 seviyesinde korunacağı yönünde oluştu.

Foreks anketine katılan 25 ekonomistin 22'si faizin sabit bırakılacağı tahmininde bulunurken, 3 ekonomist 100 baz puanlık indirimle faizin yüzde 18 seviyesine indirileceğini öngördü.

Bu ay faizlerin sabit bırakılacağı görüşünü savunan ekonomistlerden 4'ü Ekim'de, 9'u Kasım'da, 1'i Ekim veya Kasım ayında, 1'i Aralık'ta, 2'si 4.çeyrekte, 1'i ise Mart 2022'de ilk faiz değişikliği kararı alınacağı tahmininde bulundu.

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