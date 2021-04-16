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Kripto paraların ödemelerde kullanılmamasına dair yeni karar

Kripto paraların ödemelerde kullanılmamasına dair yeni karar Kripto paraların, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasının önlenmesine ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kripto paraların ödemelerde kullanılmamasına dair yeni karar
16 Nisan 2021 Cuma 11:44

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB), 'Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayınlandı.

ÖDEMEDE KULLANILAMAYACAK

Söz konusu yönetmelikte, kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacağı bildirildi.

ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI ARACILIK EDEMEYECEK

Ödeme hizmeti sağlayıcılarının, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyeceği, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacağı belirtildi.

Ayrıca, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyeceği de kaydedildi.

Yönetmelik, 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kripto paraların ödemelerde kullanılmamasına dair yeni karar #1

KARA PARA AKLAMANIN ÖNÜNE GEÇMEK AMAÇ OLABİLİR

Resmi Gazete'de yayınlanan bu son dakika karar, uzmanlar tarafından değerlendirildi.

Kripto paraların ödeme fonksiyonunu tamamen ortadan kaldıran bu kararın teknolojik gelişmeyi bitirdiği, söz konusu paraların sadece spekülatif olarak kullanılabileceği veya saklanıp değer saklama aracı olarak kullanılabileceği yorumları yapıldı.

Karar, kripto para borsalarına aracılık eden elektronik para kuruluşlarını ise yakından ilgilendiriyor.

Bu da bu kuruluşların kara para aklamada bir seçenek olarak görülmesinin yolunu açıyordu.

Uzmanlar bu kararla bankacılık dışındaki ödeme ve elektronik para kuruluşlarını kısıtlanmasının, daha çok kara para aklamanın önüne geçmek için yapılmış bir düzenleme olabileceğinin üzerinde duruyor.

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