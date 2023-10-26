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Kredi kartı, nakit çekim ve bireysel kredi faizleri uçtu! Gecikme faizi can yakacak! İşte yeni faiz oranları

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkarmasının ardından kredi kartı, nakit avans çekimi, bireysel kredi ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler yükseldi. Ekonomistler "Can yakacak" uyarısı yaptı.

Kredi kartı, nakit çekim ve bireysel kredi faizleri uçtu! Gecikme faizi can yakacak! İşte yeni faiz oranları
Kamusaati
Kamusaati
26 Ekim 2023 Perşembe 21:10

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yaptığı toplantının ardından politika faizini 500 baz puan artırarak faizleri yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkardı. Böylece Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı, Hafiye Gaye Erkan'ın merkez Bankası başkanı olduğu dönemde 5. kez faiz artırımına gidilmiş oldu. Karar metninde gelecek ay da faiz artışına devam edileceğinin sinyali verildi. Böylece 14 Mayıs seçimlerinin ardından faiz yüzde 21.50 puan arttı.

Seçimden sonra 5. kez üst üste arttı

Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını haziranda yapan kurul, politika faizini 6,5 puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti. Merkez Bankası temmuz toplantısında politika faizini 2,5 puan artışla yüzde 17,50'ye yükseltmişti. Ağustos toplantısında faiz artışına devam eden Merkez Bankası, 7,5 puanlık artışla faizi yüzde 25'e çıkardı. Eylül toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi. Bugün de 500 baz puanlık artış yapıldı ve faiz yüzde 35'e çıktı. 

Kredi kartı ve bireysel kredi faizleri can yakacak

Merkez Bankası’nın 500 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 35'e yükseltmesinin ardından kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler yükseldi. Ekonomist Hayri Kozanoğlu, kredi kartı ve bireysel kredi faizlerinin can yakacağını belirterek, "TCMB enflasyon ile ekonomik durgunluk arasında sıkışmıştı. 500 puanlık artışla tercihini ekonomide durgunluktan yana yaptı. Özellikle kredi kartı ve bireysel kredi faizleri can yakacak" dedi.

Kredi kartı gecikme faizi ne kadar olacak?

1 Kasım'dan itibaren referans faiz oranı aylıkta yüzde 3,16’ya (yıllık bileşik yüzde 46,1) yükselirken, kredi kartı gecikme faizi de aylık bazda yüzde 3,71'e (yıllık bileşik yüzde 55,9) fırladı.

Nakit çekimde faiz oranı ne olacak?

Nakit çekimde de faiz aylıkta yüzde 4,02'den yüzde 4,47'ye (yıllıkta yüzde 70,3) yükseldi. Kart üye işyeri komisyonu da aylık yüzde 3,16’dan yüzde 3,61’e (yıllık bileşik yüzde 54) çıktı.

Ticari kredi faizleri yüzde 83'e yükseldi

Ticari kredi faizlerinde de üst limit yüzde 69,3'ten yüzde 83’e yükseldi. İhracat ve yatırım kredileri için de sınır yıllık oran olarak yüzde 53,9'dan yüzde 64,5'e çıktı.

İhtiyaç kredilerinde faiz oranı uçtu

70 bin TL üzeri ihtiyaç kredilerinde de faiz üst sınırı yüzde 77'den yüzde 92,2'ye yükseldi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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