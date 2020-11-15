Kredi borcu olanlara müjde! Resmen kabul edildi, artık...

Kredi borcu olanlara müjde! Resmen kabul edildi, artık...

Milyonlar bekliyordu ve resmen kabul edildi. Kredi borcu olanlara müjde geldi. Meclis'te resmen kabul edilen düzenleme ile yaklaşık 5 milyon gencin öğrenim kredisi borcu yapılandırılacak. İsteyen borcunu küçük bir farkla ocakta kapatacak, isteyen 36 ayda 18 taksitle ödeyecek. Yapılandırma başvurularının internet üzerinden de yapılması mümkün olacak.

Yapılandırılan öğrenim kredisinin tamamı ocakta peşin ödenirse, anaparaya eklenecek enflasyon farkının sadece yüzde 10’u alınacak. Farkın yüzde 90’ı silinecek. Borç ikinci taksit süresinde kapatılırsa enflasyon farkının sadece yarısı tahsil edilecek.

Üniversite eğitimi sırasında alınan öğrenim kredileri, okul bitiminden itibaren 2 yıl sonra ödenmeye başlıyor. İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor.Ancak pek çok öğrenci, farklı nedenlerle kredi borcunu zamanında ödeyemedi. Meclis Genel Kurulu’nda

önceki gün kabul edilen, vergi ve prim borçlarına yapılandırma imkanı getiren torba yasayla,borcunu ödeyemeyen yaklaşık

5 milyon üniversite mezununa da önemli bir kolaylık sağlandı.



ONAYIN ARDINDAN



Yasayla Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan öğrenim ve katkıkredisi borçları da yapılandırmadan yararlanabilecek. Peki başvurular

ne zaman başlıyor? Kanun TBMM Genel Kurulu’ndan geçti. Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanması ile borçlar için yapılandırma süreci başlayacak.Peşin ödeme avantajından yararlanmak için ocak ayına kadar paraların hazırlanması gerekiyor.



1 AY DAHA UZAYABİLİR



Kanun, 31 Ağustos 2020’den önce kesinleşmiş öğrenim kredisi borçlarını kapsıyor. Yapılandırma hakkından yararlanmak için 31 Aralık 2020’ye kadar başvuru süresi verilecek. Cumhurbaşkanı kararı ile başvuru süresi 1 ay daha uzatılabilecek. Yapılandırılan

borcun ilk taksit ödemesi ocak ayında yapılacak. Cumhurbaşkanı yine ilk taksit ödeme sürelerini 1 aya kadar uzatabilecek.



ÇOK AZ FARK ALINACAK



Yapılandırma anaparaya eklenen gecikme zammı ve faizinde indirim sağlıyor. Anaparada bir indirim söz konusu değil. Geciken dönem

için aylık 0.35’lik Yİ-ÜFE oranı baz alınacak. Bu da daha önce aylık işletilen yüzde 1.40’lık gecikme faizinden çok daha düşük bir orana işaret ediyor. Tabi yeni hesaplanacak farkla ortaya çıkacak borç peşin veya taksitle ödeme durumuna göre değişecek.



İNTERNETTEN BAŞVURU



Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının hemen ardından başvuruların nereye, nasıl yapılacağına dair detaylar kurumlarca açıklanacak.Gecikmiş öğrenim kredi borcu için vergi dairelerine başvuru yapılabilecek. Yapılandırma başvurularının ayrıca internet üzerinden de yapılması mümkün olacak. Bunun için uygulama tebliği ve genelgeler bekleniyor.



PEŞİN Mİ, TAKSİT MI?



Yapılandırılan öğrenim kredisinin tamamı ocakta peşin ödenirse, anaparaya eklenecek enflasyon farkının sadece yüzde 10’u alınacak.

Farkın yüzde 90’ı silinecek. Borç ikinci taksit süresinde kapatılırsa enflasyon farkının sadece yarısı tahsil edilecek. Enflasyon farkı 1.000 lira çıkarsa peşinde sadece 100 lira ödenecek. İkinci taksit süresinde ödenecek fark 500 lira olacak.



Borç, 2 ayda bir olmak üzere 18 taksitte (36 ayda) kapatılabilecek. Taksit faizi, enflasyon farkı ile belirlenen borcu 6 taksitte ödeyenler için yüzde 4.5, 9 taksitte ödeyenler için yüzde 8.3, 12 taksitte ödeyenler için yüzde 10.5, 18 taksitte ödeyenler için de

yüzde 15 olarak belirlenecek. Anapara ve enflasyon farkı 5 bin liraysa 18 taksidi seçen 5 bin 750 lirayı 319 liralık taksitler halinde ödeyecek

E-DEVLET’TEN KONTROL EDİN



Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler ‘turkiye.gov.tr’den e-Devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor.