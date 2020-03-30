Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Kamu Bankaları Devrede! İşte Tüm Detaylar..

Koronavirüsle mücadelede hükümetin açıkladığı istikrar kalkanı paketine destek vermek için kamu bankaları öncülüğünde başlatılan kampanyalar devreye girdi, Kamu Bankaları öncülüğünde, ihtiyacı olanın kredi borçlarını erteliyor, çek ödemelerine nakit destek sağlıyor, esnafa uzun vadeli düşük faizli kredi paketleriyle can suyu veriyor. İşte kredileri ertelemenin maliyetleri..

Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Kamu Bankaları Devrede! İşte Tüm Detaylar..
30 Mart 2020 Pazartesi 11:30

Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Kamu Bankaları Devrede! İşte Tüm Detaylar..

Koronavirüsle mücadelede hükümetin açıkladığı istikrar kalkanı paketine destek vermek için kamu bankaları öncülüğünde başlatılan kampanyalar devreye girdi, Kamu Bankaları öncülüğünde, ihtiyacı olanın kredi borçlarını erteliyor, çek ödemelerine nakit destek sağlıyor, esnafa uzun vadeli düşük faizli kredi paketleriyle can suyu veriyor. İşte kredileri ertelemenin maliyetleri..

Kamu bankaları devreye girdi! Kredi borçları nasıl ertelenecek? İşte tüm detaylar...
Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümetin açıkladığı istikrar kalkanı paketine destek vermek için kamu bankaları öncülüğünde başlatılan kampanyalar devreye girdi. 20 bin TL, 60 ay vadeli kredide 3 ay için ödenecek ek faiz 679 TL. 2 bin TL kart borcunu üç ay öteleyenin maliyeti de 75 TL olacak. İşte detaylar

Kamu Bankaları öncülüğünde, ihtiyacı olanın kredi borçlarını erteliyor, çek ödemelerine nakit destek sağlıyor, esnafa uzun vadeli düşük faizli kredi paketleriyle can suyu veriyor.


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Kaynak: Kamu Saati Özel
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