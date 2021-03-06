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KOSGEB'in geri ödemeli destekleri teminatsız da verilebilecek Kesinleşti!

KOSGEB'in geri ödemeli destekleri teminatsız da verilebilecek Kesinleşti! KOSGEB'in Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yürürlüğe girdi.

KOSGEB'in geri ödemeli destekleri teminatsız da verilebilecek Kesinleşti!
06 Mart 2021 Cumartesi 14:15

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından işletmelere, girişimcilere, meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara geri tahsil edilmek üzere teminat karşılığında sağlanan desteklerin belirlenen şartlar doğrultusunda teminat alınmadan da kullanılabileceği kesinleşti.

Görüşülmesi sürecinde haberi yapılan teminatsız destek kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, Başkanlığın destek programları kapsamında daha önce işletmelere, girişimcilere, meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara geri tahsil edilmek üzere teminat karşılığı sağladığı destekler, icra komitesince belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda artık teminat alınmadan da verilebilecek.

KOSGEB in geri ödemeli destekleri teminatsız da verilebilecek #1

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