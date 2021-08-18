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Konut fiyatında artış hızı yavaşlıyor

Konut fiyatında artış hızı yavaşlıyor Konut fiyatları haziranda aylık yüzde 2,7; yıllık yüzde 29,18 arttı. Mayıs ayının ardından haziranda da konut fiyatları artışında yavaşlama devam etti.

Konut fiyatında artış hızı yavaşlıyor
18 Ağustos 2021 Çarşamba 13:42

Konut fiyatlarındaki artış hızı yavaşlamaya devam ediyor. Mayıs ayının ardından haziranda da konut fiyatları artışında yavaşlama devam etti.

Mayıs ayında aylık bazda yüzde 3,9 artan Konut Fiyat Endeksi (KFE) haziranda aylık yüzde 2,7 yükseldi.

TCMB verilerine göre; haziranda KFE yıllık yüzde 29,2 artışla 180,2 seviyesinde gerçekleşirken, konut fiyatında reel artış yüzde 9,9 oldu.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında, haziranda bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,3'lük, Ankara'da yüzde 2'lik, İzmir'de yüzde 3,4'lük artış kaydedildi.


Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 26,4, yüzde 25,7 ve yüzde 29,9 yükseldi.

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