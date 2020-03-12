Kolonya ve Dezenfekte Ürünlerine Kota Getirildi Kişi Başı 250 gram

Kolonya ve Dezenfekte Ürünlerine Kota Getirildi

Kolonya ve Dezenfekte Ürünlerine Kota Getirildi Kişi Başı 250 gram

Türkiye'de koronavirüs vakası nın ortaya çıkmasının sonrasında kolonya satışları yurt genelinde patladı

izmit'te isteğe yetişemeyen kolonya satıcıları, kişi başı 250 gram kotası hayata geçirmeye başladı . Litresi 25-30 TL olan kolonyanın fiyatı 100 TL'ye kadar çıkarıldı

Hal böyle iken hala satışlara talebe yetişemedi esnaf

Kolonya satıcılarının kapı önleri uzun kuyruk doldu talebe yetişemeyen işletmeciler ise kota ile satış sunma kararını uygulamaya koydu . İzmit'te kişi başı 250 gram kolonya satışı uygulamaya geçerken , bazı kolonya üreticilerinin de fiyatları litre başına 100 TL'ye kadar tavan olduğu anlaşıldı .