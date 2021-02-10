Kırmızı et fiyatında yine Zam Rekoru Kırdı!

Türkiye'de hayvancılık sektörüne verilen yetersiz destekler et fiyatlarının da yukarı doğru çıkmasına neden olurken kırmızı et fiyatlarındaki artış seviyesi yüzde 30'u buldu.

2020 yılında Türkiye'de bulunan hayvan sayısı yüzde 1.6-11.6 aralığında artarken kırmızı et fiyatlarında artış kafaları karıştırdı. Yüzde 30'u bulan kırmızı et fiyatlarındaki artışın tek açıklaması dışa bağımlı olduğumuz girdilerdelki artışa bağlandı.

ABD VE İNGİLTERE İLE YARIŞIR HALE GELDİK

Son yapılan zamlardan sonra Et ve Süt Kurumu (ESK) verilerine göre kırmızı Türkiye'deki et fiyatları ABD ve İngiltere ile yarışır hale geldi. Fiyatlar parabolik olarak artarken buna bağlı olaran vatandaşın kırmızı ete olan talep de artan fiyat ölçüsünde azaldı.

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği’nin tahmini verileri, Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin 2016’da yıllık toplam 37.2 kilo kırmızı et tüketirken 2020’de 28 kilo tüketebildiğini ortaya koyuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜK) Hayvansal Üretim İstatistiklerine göre ülkedeki büyükbaş hayvan sayısı, Aralık 2020’de yıllık bazda yüzde 1.6 artarak 18 milyon 158 bin başa çıktı. Küçükbaş hayvan sayısı ise yüzde 11.6 artarak 54 milyon 113 bin başa yükseldi. Ancak bu artışa rağmen kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş neredeyse yüzde 30’u buldu.

TÜİK’e göre hayvan varlığının arttığı 2020 Aralık’ta, 2019 Aralık’a göre dana eti 46.2 TL’den 51 TL’ye yükseldi. Aynı dönem aralığında koyun eti 53 TL’den 64 TL’ye çıkarken beyaz et 11 TL’den 14.4 TL’ye çıktı. Et fiyatlarındaki pahalılıktan dolayı tüketiminin arttığı belirtilen sakatat ise 2019 Aralık’ta 40.8 TL iken 2020 Aralık’ta 53.3 TL’ye ulaştı.

ESK’ye göre ise 2020 Ocak’ta ABD’deki perakende kıyma fiyatları 50.3 TL (5.61 Avro), İngiltere’de 51.5 TL (5.93 Avro) iken Türkiye’de 49.1 TL.

Et fiyatlarındaki artışın temel sebebi, dışa bağımlı olunan girdilerin yüksek kurdan dolayı sürekli zamlanması... ESK verilerine göre girdilerde yalnızca aylık artışlar yüzde 10’u buluyor.

Sektör temsilcilerine göre artan hayvan varlığı kadar yem üretimi de artırılmalı. Çiftçinin sürekli artan maliyetler altında ezilmemesi için destek verilmeli.