Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve kilosu 40 bin liradan satılan safran bitkisinin hasadı başladı. 25 dönüm araziden 15 kilogram ürün beklediğini belirten çiftçi İsmail Yılmaz'ın bu yılki hasattan kazancı 600 bin TL olacak.

Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan ve bu yıl kilosu 40 bin liradan satılması dolayısıyla "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisi, bu yıl mevsimin kurak geçmesinden dolayı 10 gün geç başladı. İnsan gücüyle ekimi yapılan safran soğanı, ekildiği ilk yıldan itibaren 3 yıl ürün veriyor, daha sonra yavru vermesi nedeniyle topraktan sökülen soğanlar, başka alana dikiliyor. Üç yılın sonunda soğanların söküldüğü toprak da bir kaç yıl dinlendiriliyor. 16 çiftçi tarafından 30 dekar alanda ağustos ayında ekimi yapılan, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanan safranın, kırmızı renkteki poleni en değerli kısmı olurken, soğanı, mor renkli çiçekleri ile sarı polenleri de satılarak üreticisine gelir kaynağı oluyor.

KASIM SONUNA KADAR HASAT YAPILACAK

İlçede 25 dönümlük alanda safran ekimi yapan İsmail Yılmaz, hasadın havaların kurak geçmesinden dolayı 10 gün geç başladığını söyledi. Safranın hava sıcaklığının 16-17 dereceye düştüğünde çiçek vermeye başladığını ifade eden Yılmaz, "Bir kaç gündür çiçek vermeye başladı, kasım sonuna kadar devam eder" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle safranın tezgahta satışının yavaşladığını aktaran Yılmaz, "Pazar anlamında çok zorluk çekmedik, Türkiye içerisinde de safran çok tüketiliyor. Ancak Safranbolu'ya Uzakdoğu'dan gelen turistler özellikle koronavirüs döneminde gelemediler. Tezgahta safran satışı biraz daha yavaştı. Türkiye'ye yerleşen Katar, Dubai, Libya gibi ülkelerin vatandaşları yerimize gelerek ihtiyaçlarını gördüler" diye konuştu.