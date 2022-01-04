Kemal Kılıçdaroğlu'ndan doğalgaz ve elektrik zamlarına tepki Yeni yıla girilirken yapılan elektrik ve doğalgaz zamlarını eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Elektriğe yüzde 52 ile yüzde 127 zam yapıldı. Zammı dış güçler mi, manavlar mı, polisler mi yaptı?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısıa katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı konuşmada gündemi, ekonomik durum ve yüksek zamlar oldu.

"ZAMLARI DIŞ GÜÇLER Mİ YAPTI"

Zamları kimin yaptığını soran Kılıçdaroğlu, "Fiyatların fahiş olmasını kim sağladı? Fahiş fiyatları milletin önüne kim koydu? Elektriğe yüzde 52 ile yüzde 127 zam yapıldı. Zammı dış güçler mi, manavlar mı, polisler mi yaptı? Zammı sen yaptın. Kademeli sosyal tarife uygula dedik, 4 kişilik bir aile ortalama 230 kw elektrik tüketiyor.

"ELEKTRİĞE ZAM HER ŞEYE ZAM DEMEKTİR"

Elektrikte cumhuriyet tarihinin en büyük zammını yapan kim? Yüzde 127 zam. Nasıl ödeyecek bu vatandaşlar? Elektriğe zam iğneden ipliğe her şeye zam demektir. Doğalgaza yüzde 25 zam yaptın, sanayi kuruluşlarına yüzde 50. Zammı sen yaptın. Kiminle mücadele edeceksin; BOTAŞ'la mı, elektrik şirketleriyle mi mücadele edeceksin? Doğalgaza zam gelirse iğneden ipliğe her şeye zam gelir. Zam yapmadığınız bir şeyi açıklayın. Ben söyleyeyim şimdilik havaya zam yok." diye konuştu.

"ÇİFTÇİ ÜRETEMİYOR"

Tarım alanındaki zorluklara dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Gübre, yem ve mazotta söz edeceğim. Son 1 yılda yapılan zamlar; gübreye yüzde 475-yüzde 120 zam. Çiftçi ne yapsın? Tarlaya gübre atamadı çiftçi. Çiftçi üretemiyor, üretemezse gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız. Yem fiyatlarında yüzde 120-yüzde 99 zam. Nasıl alacak vatandaş? Mazotta yüzde 60 zam. Bu zamları koyan kim?

"TENCERELERDE YANGIN VAR"

Türkiye bu hale gelmeden önce, yetkiyi aldı mı aldı. Çiftçiyle, emekliyle, taksi-kamyon-otobüs şoförüyle nasıl uğraştığını görüyoruz. Evlerde huzur bırakmadı. 'Ben ekonominin kitabını yazdım' dedi. Zammı öyle bir hale getirdin ki, tencerelerde yangın var. Zam üstüne zam yaptılar; 84 milyon insan freni patlamış bir kamyonun kasasında yokuş aşağı gidiyoruz." dedi.