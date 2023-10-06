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Kayısıların üstünde ayaklarıyla tepindi, o anları da TikTok'ta paylaştı

Kayısıların üstünde ayaklarıyla tepindi, o anları da TikTok'ta paylaştı

Kayısıların üstünde ayaklarıyla tepindi, o anları da TikTok'ta paylaştı
Admin
Admin
06 Ekim 2023 Cuma 12:31

Kayısı üreticisi olduğu düşünülen bir kişi, kayısıların üstünde ayaklarıyla tepindiği görüntüleri TikTok hesabından paylaştı. Kısa sürede en çok izlenenler arasında giren görüntüler büyük tepki çekti.

Gıda teröristlerinin sosyal medya platformlarından paylaştığı görüntülere bir yenisi daha eklendi. Görüntülerde kayısı üreticisi olduğu düşünülen bir kişinin depolama alanı olduğu düşünülen yere getirilen kayısıları ayaklarıyla ezdiği görülüyor.

"BUNLAR AKILLANMAZ"

Halkın sağlığının hiçe sayıldığı görüntülerin altına "Ahlaksızlar", "İğrençlik", "Aslında bu gibi durumlar yıllardır vardı sadece sosyal medyaya düşmemişti", "Yine bir yiyecekten tiksindik", "Tiktok'un bir kesimi gerçekten aşırı kafasız", "Bunlar akıllanmaz", "Yarın bunun da soruşturma haberi gelir" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kayısı üreticisi olduğu düşünülen bir kişi, kayısıların üstünde ayaklarıyla tepindiği görüntüleri TikTok hesabından paylaştı. Kısa sürede en çok izlenenler arasında giren görüntüler büyük tepki çekti.

Gıda teröristlerinin sosyal medya platformlarından paylaştığı görüntülere bir yenisi daha eklendi. Görüntülerde kayısı üreticisi olduğu düşünülen bir kişinin depolama alanı olduğu düşünülen yere getirilen kayısıları ayaklarıyla ezdiği görülüyor.

"BUNLAR AKILLANMAZ"

Halkın sağlığının hiçe sayıldığı görüntülerin altına "Ahlaksızlar", "İğrençlik", "Aslında bu gibi durumlar yıllardır vardı sadece sosyal medyaya düşmemişti", "Yine bir yiyecekten tiksindik", "Tiktok'un bir kesimi gerçekten aşırı kafasız", "Bunlar akıllanmaz", "Yarın bunun da soruşturma haberi gelir" şeklinde yorumlar yapıldı.

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