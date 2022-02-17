Kamuda 3600 ek gösterge hareketliliği: Sağlık Sen'den açıklama geldi!

Kamu çalışanları için toplu sözleşme ile kayda geçirilen iki ana konuda süreç başladı. Ek göstergenin 3600'e çıkartılması ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine ilişkin ilk açıklama Sağlık Sen'den geldi. Dün Memur Sen heyeti 3600 ek gösterge için Bakanlıkta toplantıya katılmış ve 2. toplantının 16 Mart 2022 tarihinde yapılacağını açıklamıştı.

ALİ YALÇIN TOPLANTI SONRASI KONUŞTU

Dün yapılan toplantının ardından basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Genel Başkan Ali Yalçın, ikinci toplantının 16 Mart’ta gerçekleştirileceğini, Bakanlık tarafından kamu görevlilerine yönelik istatistik ve mevcudu özetleyen bir çalışmanın kendilerine sunulduğunu belirterek, bir sonraki toplantıya kadar taraflar olarak bu sağlıklı veriler üzerinden teknik ekiplerin çalışma yapacağını ifade etti.

SAĞLIK SEN'DEN 3600 EK GÖSTERGE VE SÖZLEŞMELİLERE KADRO AÇIKLAMASI

Sağlık-Sen Ankara 2 No’lu Şubesi’nin İl Divan Toplantısı Yapıldı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş: "Yıllardır mücadelesini verdiğimiz 3600 ek gösterge için ilk toplantıyı gerçekleştirdik. Sözleşmeli çalışanlar için de yakın zamanda masaya oturacağız ve o sorunu da çözeceğiz."

Toplantıda konuşan Genel Başkan Semih Durmuş, Memur-Sen’in ve Sağlık-Sen’in verdiği mücadeleyle birçok soruna neşter vurulduğunu kaydetti. Durmuş, “Sağlık-Sen olarak bu zamana kadar 250’den fazla sorunu çözdük. Ama daha gidecek çok yolumuz, çözecek çok sorunumuz var. Bizler mücadele etmekle yükümlüyüz” diye konuştu.

“Sağlık ve Sosyal Hizmet Alanında 22 Kazanıma İmza Attık”

Toplu sözleşme sürecinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yaşadığı sorunları çözmek için yoğun bir mücadele verdiklerini dile getiren Durmuş, 6. Dönem Toplu Sözleşme masasında sağlık ve sosyal hizmet alanında 22 kazanıma imza attıklarının altını çizdi.

EK ÖDEMELERE YAPILAN % 20 ZAM

En önemli kazanımlardan birinin ek ödemelere yapılan yüzde 20 zam olduğunu söyleyen Durmuş, “Ek ödemelere yüzde 20 zam almak bizim olmazsa olmazımızdı ve bu kazanımın altına imza attık. Bununla sağlık çalışanlarının maaşlarında önemli artış oldu. Bu kazanım gelen zamlar ile birlikte daha da artacak. Bu çok önemli bir kazanım. Ayrıca bu kazanımla gelen artış, vergi dilimin dışında kaldı” ifadelerini kullandı.

“3600 EK GÖSTERGENİN GENİŞ TUTULMASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”

3600 ek göstergeyle ilgili sürecin başladığını söyleyen Durmuş, “Yıllardır mücadelesini verdiğimiz 3600 ek gösterge için ilk toplantıyı gerçekleştirdik. Yapılan toplantı gayet verimli geçti. 16 Mart’ta ikinci toplantı için yine bir araya geleceğiz. 3600 ek göstergenin kapsamının geniş tutulması ve tüm çalışanların bu artıştan yararlanması için mücadele ediyoruz. 3600 ek göstergenin hayata geçmesiyle emekli maaşları ve ikramiyelerinde önemli artış olacak.

'SÖZLEŞMELİLER İÇİN YAKIN ZAMANDA BİR ARAYA GELECEĞİZ'

Sözleşmeli çalışanlar için de yakın zamanda bir araya geleceğiz. Yıllardır süren sözleşmeli çalışma mağduriyetine de son vermiş olacağız” diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının birçok sorunla boğuştuğunu ve Sağlık-Sen olarak bu sorunların çözümü için mücadeleyi sürdürdüklerini vurgulayan Durmuş, şunları söyledi:

“Türkiye’deki tüm alanları incelediğinizde en çok çalışan ihtiyacı sağlık hizmetleri alanında. OECD verileri de bunu ortaya koyuyor. Her yıl 60-70 bin sağlık çalışanı istihdamı yapılması elzemdir. Nöbet ücretlerinin de muhakkak artırılması gerekiyor. Ayrıca gece çalışmayla gündüz çalışma aynı olmadığı artık görülmelidir. Bu nedenle sağlık çalışanları mutlaka gece çalışma tazminatı almalıdır. Ücret adaletsizliğine karşı, hastanelerde kol gezen şiddete karşı, malpraktis uygulamalarına karşı mücadelemiz ve çalışmalarımız da devam ediyor.”