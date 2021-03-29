Kamu bankaları da maaşa zam yaptı!

Borsa İstanbul'da yönetim kurulu üyeleri, kendi huzur hakkı ücretlerine yüzde 33 zam yaptı ve yeni ücret 24 bin TL'ye yükseldi. Doç. Dr. Murat Batı, bu ücretin vergisinin de Borsa İstanbul tarafından ödenmesinin hukuksuz olduğunu belirtti.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, dün (Cumartesi) yapıldı.

Yönetim kuruluna seçilen yeni üyeler, Işınsu Kestelli, Ahmed Ali Al-Hammadi ve Korkmaz Ergun oldu. Hakan Atilla'dan boşalan genel müdürlük koltuğuna Korkmaz Ergun oturdu.

Mevcut yönetim kurulunda başkan olarak görev yapan Prof. Dr. Erişah Arıcan görevine devam ederken, Yunus Arıncı, Metin Kıratlı, Prof. Dr. Fahrettin Altun, Prof. Dr. Cem Demiroğlu ve Tevfik Eraslan'ın üyelikleri devam etti.

HUZUR HAKKI ÜCRETİNE ZAM

Toplantıda bir diğer gündem, “Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücret, prim ve sait haklarının belirlenmesi” maddesiydi.

Aylık net huzur hakkı ücreti, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan için mevcut 24 bin TL'de sabit kalırken, Yönetim Kurulu üyeleri için yüzde 33,3 zamla 18 bin TL'den 24 bin TL'ye yükseltildi.

Kamuda memur maaşları 2021 başında sadece yüzde 7 oranında artarken, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücreti, yüzde 14,60 olan 2020 yılı sonu enflasyon oranın çok üzerinde zamlanmış oldu.

VERGİ ÖDEMEYECEKLER

Toplantıda ayrıca, geçen sene olduğu gibi bu yıl da, “Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin birden fazla işverenden ücret almaları dolayısıyla gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekmesi durumunda Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan ücret ödemelerine isabet eden ilave verginin talep edilmesi halinde Borsa İstanbul A.Ş. tarafından karşılanması, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak ücret geliri elde edilmesi durumunda, hesaplanan ilave verginin tamamının Borsa İstanbul A.Ş. tarafından karşılanmasına” karar verildi.

Ayrıca, “Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin, makam aracı tahsisi, görevle ilgili konularda yolculuk, seyahat, konaklama, harcırah, temsil ödeneceği haklarından yararlanabilmeleri; ayrıca bunların eşleri, çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık yardımlarından yararlandırılması” önerisi onaylandı.

‘KANUNİLİK VE EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI’

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk ana bilim dalı başkanı Doç. Dr. Murat Batı, Borsa İstanbul A.Ş. yönetim kurulu üyelerinin aldıkları huzur hakkı ücretleri için vergi ödememelerini sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

Bir verginin mükellefinin kim olduğunun kendi vergi kanunlarında belirtildiğini, Cumhurbaşkanı Kararı gibi bir düzenleyici/idari işlemle mükellefiyetin kaldırılması ya da değiştirilmesinin Anayasa’nın 73. maddesinin 3. fıkrası uyarınca mümkün olmadığını belirten Batı, şöyle devam etti:

“Ancak 11 Nisan 2020 tarihli 2393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla uyarınca bu kamu ve kurum kuruluşlarında, 2018 ve devamındaki yıllarda “denetim, tasfiye ve yönetim kurullarında” bulunmaları durumunda ödenecek ücretler üzerinden yapılacak her türlü vergi ve kesintileri ilgili kuruluşlar tarafından ödenecektir.

Bu Karara binaen kurumlar özellikle “huzur hakları” için benzer karar alabilmektedirler ki bu durum kanunilik ilkesine aykırıdır. Yani mükellef değişimi ancak kanunla yapılması gerekir, başka bir işlemle düzenlenemez.”

Bu durumun ayrıca Anayasanın “eşitlik” ilkesine de aykırı olduğunu vurgulayan Batı, “Devlet, yukardaki gibi bir yasal düzenleme yaparsa bunun ‘haklı bir nedene (meşru amaç)’ dayanması gerekmektedir. Ancak haklı bir neden sunulabileceğini pek sanmıyorum” dedi.

“Bu kişilere verilen ücretlerin vergisinin kamu görevi bulunan yönetim, denetim veya tasfiye kurulu üyelerinin birden fazla yerden aldıkları ücretleri birleştirip, ödemeleri gereken ilave gelir vergisi de aynı şekilde o kuruluşlar tarafından ödenmektedir” diyen Batı, “Ancak Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesindeki ‘ücret, para ile temsil edilebilen menfaatlerdir’ cümlesi uyarınca bu kişiler adına ödenen vergiler de ‘ücret’ sayılmalıdır. Ve bundan da ayrıca tekrar vergi alınmalıdır. Bu vergiye de bu kurumlar öderse, bu da tekrar ‘ücret’ sayılmalı ve tekrar vergilendirilmelidir. Ciddi bir sarmal yaratacak gibi farkındayım. Ve bu kişiler 2020 yılında aldıkları ‘stopajsız’ ücretleri 2021 Mart sonuna kadar beyan etmeleri gerekmektedir. Beyan etmezlerse haklarında vergi idaresinin cezalı işlem (tarhiyat) yapmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

THY'DE ZAM YOK, KAMU BANKALARINDA VAR

Dün genel kurul yapan şirketlerden biri de Türk Hava Yolları (THY) oldu. 2020'de 5 milyar 588 milyon TL zarar eden şirkette, 2022 yılına kadar yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine zam yapılmaması kararı alındı.

THY genel kurulunda ayrıca, yönetim kurulu üyelerine personele ödenen adette ve zamanlarda ödenmek üzere net aylık ücretleri tutarında ikramiye verilmesine, corona virüsü salgını nedeniyle personelden yapılan kesintilerin sona ermesine kadar belirlenen ücretten personelden yapılan en yüksek kesinti oranında kesinti yapılması uygulamasının devam edilmesine karar verildi.

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta da dün yapılan genel kurulda yönetim kurulu üyesi maaşları, uhdesinde kamu görevi bulunmayanlar için 22 bin 500 TL'den 25 bin 785 TL'ye, uhdesinde kamu görevi bulunanlar için de 12 bin 500 TL'den 14 bin 360 TL'ye yükseltildi.