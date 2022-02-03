Kabak deyip geçmeyin! Aldı başını gitti! Kabak deyip geçmeyin! Aldı başını gitti! Bakın kilosu ne kadar? Gıda fiyatlarındaki yükseliş sebze ve meyve fiyatlarında tavan yaptı. Kabak fiyatları aldı başını gitti. 5 tane kabak 60 TL'yi buldu
Bir zamanların tarım ülkesi Türkiye'de meyve ve sebze fiyatları aldı başını gitti. Dolar kurundaki yükseliş tohumdan, gübreye, mazottan nakliyeye kadar birçok kalemde fiyatların tavan yapmasına yol açtı.
Böyle olunca tarla ile market pazar arasındaki makas giderek açıldı. Çiftçi ile satıcı arasındaki fiyat farkı yüzde 340'lara dayandı. Tarlada 1 lira olan bir meyve markette 4.5 liradan satılmaya başlandı.
Gıda fiyatlarında yaşanan yükselişte son günlerde sebze fiyatları dikkat çekmeye başladı.
Yeniçağ'da yer alan habere göre tezgahın başındaki pazarcı kabağın yarım kilo fiyatını söyleyerek müşteri çekmeye çalışıyor.
PAZARCI: UTANIYORUZ
Bir başka pazarcı ise "Halde bir kişiyle konuştum. Kabağı tarladan 2.5 TL, salatalığı 2 TL'den satın alıyorlarmış. Nakliye, kar, diğer masrafları koysalar 5 TL'den almamız gerekir. Bu fiyatlar artık hayal. Pahalı alıp pahalı satıyoruz. Tarlada 2 TL olan salatalık markette 25 TL'den başlayıp 30 - 40 TL arasında satılıyor. Vatandaş bu gidişle evlerine çıçek yerine sebze dikmeye başlayacak" yorumunu yaptı.