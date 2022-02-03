Kabak deyip geçmeyin! Aldı başını gitti!

Bir zamanların tarım ülkesi Türkiye'de meyve ve sebze fiyatları aldı başını gitti. Dolar kurundaki yükseliş tohumdan, gübreye, mazottan nakliyeye kadar birçok kalemde fiyatların tavan yapmasına yol açtı.

Böyle olunca tarla ile market pazar arasındaki makas giderek açıldı. Çiftçi ile satıcı arasındaki fiyat farkı yüzde 340'lara dayandı. Tarlada 1 lira olan bir meyve markette 4.5 liradan satılmaya başlandı.

Gıda fiyatlarında yaşanan yükselişte son günlerde sebze fiyatları dikkat çekmeye başladı.

Migros'ta kabağın kilosu 25.90 TL'den, n11'de 43.80, gitti gidiyor da ise 61.80 TL'den satılması, gıda fiyatlarındaki enflasyonu gözler önüne serdi. Semt pazarlarında ise kabağın kilosu 30 ile 40 TL arasında satılıyor.

Yeniçağ'da yer alan habere göre tezgahın başındaki pazarcı kabağın yarım kilo fiyatını söyleyerek müşteri çekmeye çalışıyor.

PAZARCI: UTANIYORUZ

İsmini vermek istemeyen bir pazarcı "İnanın fiyat söylerken utanıyoruz. Yarım kilo fiyatını bağırıyorum. Müşteri yaklaşınca alıştıra alıştıra kilo fiyatını söylüyorum. 35 TL'den sattığım kabalak, salatalık ve biberi aynı tezgaha koydum. İstediğinden istediğin kar alabilirsin diyorum. Genellikle 1 patlıcan, 1 salatalık, 3-5 de kabak alanlar kiloyu tamamlıyor" dedi.

Bir başka pazarcı ise "Halde bir kişiyle konuştum. Kabağı tarladan 2.5 TL, salatalığı 2 TL'den satın alıyorlarmış. Nakliye, kar, diğer masrafları koysalar 5 TL'den almamız gerekir. Bu fiyatlar artık hayal. Pahalı alıp pahalı satıyoruz. Tarlada 2 TL olan salatalık markette 25 TL'den başlayıp 30 - 40 TL arasında satılıyor. Vatandaş bu gidişle evlerine çıçek yerine sebze dikmeye başlayacak" yorumunu yaptı.