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İthalatta KDV indirim hakkı kaldırıldı

İthalatta KDV indirim hakkı kaldırıldı

İthalatta KDV indirim hakkı kaldırıldı
Admin
Admin
24 Kasım 2023 Cuma 13:46

İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan katma değer vergisi indirim hakkının kaldırılması kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla ithalatta KDV indirimiyle ilgili düzenlemeye gidildi. Buna göre, ithalatta gözetim uygulamasına tabi mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan edilen ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil edilen her türlü vergi, resim harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV indirim hakkı kaldırıldı.

HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ AMAÇLANDI

İthalatta korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi amacıyla uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil edilen her türlü vergi, resim harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV indirim hakkının da kaldırılması uygun bulundu.

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