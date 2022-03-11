İşte Şok Merkez Bankası açıkladı: İşte dolar, faiz ve enflasyon beklentisi Merkez Bankası açıkladı: İşte piyasanın dolar, faiz ve enflasyon beklentisi Merkez Bankası (TCMB) mart ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Piyasanın dolar ve enflasyon beklentisi yükselirken, faiz beklentisi aynı kaldı.

Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir

DOLAR KURU BEKLENTİSİ

Merkez Bankası (TCMB) mart ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 16,04 TL iken, bu anket döneminde 16,68 TL

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,62 TL ve 17,42 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,19 iken, bu anket döneminde yüzde 14,22 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34,06 iken, bu anket döneminde 40,47 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,83 iken, bu anket döneminde yüzde 26,43 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 15,42 ve yüzde 17,03 olarak gerçekleşti.

24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2022 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 34,24 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 17,01 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir

FAİZ BEKLENTİSİ

Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 38,10’unun beklentilerinin yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 28,57‘sinin beklentilerinin ise yüzde 16,00 - 18,99 aralığında olduğu gözlenmektedir

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,19 iken, bu anket döneminde yüzde 14,22 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşmiştir

BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.

GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi de bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4,2’de kaldı.