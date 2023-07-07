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İşte okkalı zam yapılanlar Noter, tapu, pasaport, vize dahil harçlara yüzde 50 zam!

İşte okkalı zam yapılanlar Noter, tapu, pasaport, vize dahil harçlara yüzde 50 zam!! Yurt dışından telefon getirme bedeli ise 20 bin TL oldu

İşte okkalı zam yapılanlar Noter, tapu, pasaport, vize dahil harçlara yüzde 50 zam!
Admin
Admin
07 Temmuz 2023 Cuma 11:59

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla noter, tapu, pasaport, vize, diploma ve trafik harçları dahil maktu harçlara yüzde 50 oranında zam yapıldı. Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların izin harcı ise 20 bin TL oldu.

Cumhurbaşkanı Kararı ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarlarına yüzde 50 oranında zam yapıldı. Trafik harçlarından sürücü belgesi harçları zamdan etkilenmezken, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 20 bin TL olarak belirlendi.

BU KALEMLERDE YÜZDE 50 ZAM

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

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