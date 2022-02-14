İşte market raflarında en çok fiyatı inecek olan ürünler Kırmızı ete KDV indirimi müjdesi!

THY'den Ukrayna yolcularına kullanılmayan biletleri için ücret iadesi yapacak THY'den Ukrayna yolcularına kullanılmayan biletleri için ücret iadesi yapacak "Değişiklik hakları, aynı parkur ve kabinde olmak kaydıyla, uçuşlarını 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar olan seferlerimize herhangi bir ücret ve ceza bedeli olmaksızın değiştirebileceklerdir. Hiç kullanılmamış biletlerin ücret iadesi yapılacaktır"