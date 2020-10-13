İstanbul Ticaret Odası, ekmeğe zam talebini 10 ay sonra kabul etti İTO fırıncıların ekmeğe yüzde 20 zam talebini 10 ay sonra kabul etti. Buna göre 200 gram ekmek 1.50 TL'ye çıktı

İstanbul Ticaret Odası, ekmeğe zam talebini 10 ay sonra kabul etti İstanbul Ticaret Odası, ekmeğe zam talebini 10 ay sonra kabul etti İTO fırıncıların ekmeğe yüzde 20 zam talebini 10 ay sonra kabul etti. Buna göre 200 gram ekmek 1.50 TL'ye çıktı Fırıncıların uzun süredir istedikleri zam talebi sonuçlandı... Fırıncıların, maliyetlerindeki fahiş artışları gerekçe göstererek 2019 Aralık'tan bu yana talep ettikleri yüzde 20 ekmek zammı, 2020 Eylül itibarıyla İstanbul Ticaret Odası (İTO) komisyonunda kabul edildi. BAZI İLÇELERDE 2 TL'DEN SATILIYOR Buna göre, İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatı 6.25 TL'den 7.50 TL'ye çıktı. 200 gram ekmek 1.25 TL'den 1.50 TL'ye, 240 gram ekmek de 1.50 TL'den 1.75 TL'ye yükseldi. Örneğin 200 gram ekmeğin 1.50 TL'den satıldığı ilk ilçeler Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa oldu. Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer'in tamamında, Üsküdar ve Maltepe'nin ise bir kısmında bir ekmek 2 TL'den satılıyor. İlginizi Çekebilir