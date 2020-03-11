İstanbul'da Vatandaş , Market Raflarını Boşalttı , İstanbul'da halk, marketlere akın etti

İstanbul'da Vatandaş ,Market Raflarını Boşalttı

İstanbul'da Vatandaş , Market Raflarını Boşalttı , İstanbul'da halk, marketlere akın etti

Dün gece vakitlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın ülkemize yeni geldiği karantinaya alınaralk teste tabi tutulduğunu anlatmıştı test sonucunun pozitif çıktığı da peşinden açıklandı .

Bakan Koca, söz konusu hastanın durumunun çok iyi olduğunu ve gözetim altında bulundurulduğuna değinerek bir takım açıklamalarda bulunmuştu.

MARKET RAFLARINI BOŞALTTILAR

Yaşanan durumun, bir salgın değil tek bir vaka olmasına karşın İstanbul'da çoğu vatandaşlar, marketlere akın etti.

Makarna, un ve tuvalet kağıdı başta olmak üzere temel gıdaların olduğu rafların kısa sürede bittiği tesbit edildi .

Bazı kişiler bu halleri, görüntüleri sosyal medyaya bile taşıdı.

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©