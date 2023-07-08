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"İstanbul'da ekmek 8 lira oldu" iddiasına Valilik'ten yalanlama

"İstanbul'da ekmek 8 lira oldu" iddiasına Valilik'ten yalanlama

"İstanbul'da ekmek 8 lira oldu" iddiasına Valilik'ten yalanlama
Admin
Admin
08 Temmuz 2023 Cumartesi 14:39

Megakent'te ekmeğe zam yapıldığına dair haberlerin yayılması sonrası, İstanbul Valiliği'nden "Ekmek fiyatlarıyla ilgili bir düzenleme yapılmadı, 200 gr ekmek 5 TL'den satılıyor" açıklaması geldi.

İstanbul Valiliği, İstanbul'da ekmeğin 8 liradan satılmaya başlandığı iddialarını yalanladı.

EKMEĞİN 8, SİMİDİN 10 LİRAYA ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

İstanbul'da 240 gram ekmeğin 230 grama düşürülerek fiyatının da 5 TL'den 8 TL'ye çıkarıldığı, simit ve poğaçanın 10, açmanın ise 12 TL'ye satılacağı ileri sürüldü. Konuyla ilgili haberlerin ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

"HALEN 200 GRAM EKMEK 5 TL'DEN SATILMAKTADIR"

Yapılan açıklamada, "İlimizde ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basın ve sosyal medyada haberler yer almıştır. İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gr ekmek 5 TL'den satılmaktadır" denildi.

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