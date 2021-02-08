İşletmecilere Müjde! Kafe ve restoranlara destek ödemesi Başladı

Kafe ve restoranlara destek ödemesi başlıyor Son dakika haberi: 200 bin restoran, lokanta ve kafeye ciro desteği başlıyor. 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmayacak destekler için başvuru süresi ise gelecek hafta duyurulacak. Yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelere Kovid-19 salgını dolayısıyla verilecek 'ciro kaybı desteğine' ilişkin karar dün yürürlüğe girdi.

Yaklaşık 200 bin restoran, lokanta ve kafeyi doğrudan ilgilendiren yeni destek paketinin ayrıntıları netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 'ciro kaybı desteği' tek seferde verilecek. Destek 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

KDV BEYANI ESAS ALINACAK

Yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelere Kovid-19 salgını dolayısıyla verilecek 'ciro kaybı desteğine' ilişkin karar dün yürürlüğe girdi.

Karara göre işletme cirolarının tespitinde 27 Ocak itibarıyla 2019-2020'deki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen KDV beyannameleri esas alınacak. Bu tarihten sonra verilen beyannameler ciro hesaplamasında dikkate alınmayacak.



Bir defada ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla geçen yılki ciroların 2019'dakine göre azalan tutarının yüzde 3'ü esas alınarak verilecek.

Bu destekten 2019'da ya da öncesinde başladığı işine devam eden ve 27 Ocak itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019'da cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla geçen yılki cirosu yüzde 50 ve üzeri azalan işletmeler faydalanacak.

Fazla, yersiz ödendiği belirlenen ciro kaybı desteği ödemeleri vergi daireleri tarafından tahsil edilecek. Başvuru süresi ve diğer esaslar Ticaret Bakanlığı'nca kısa sürede duyurulacak.

SERBEST BÖLGELERE İSTİHDAM DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye'nin dış ticaretinde önemli bir yere sahip olan serbest bölgelerde istihdam desteğinden faydalanma koşulları da esnetildi.

Karar, enerjiden medikal sanayine, otomotivden kimya sanayine kadar yüksek ve orta-yüksek düzeyde teknoloji üretimi ve ihracat gerçekleştiren serbest bölge firmalarını kapsıyor. Düzenlemeyle serbest bölgelerdeki ürünlerin FOB bedelinin (ürün geminin güvertesine taşınana kadar olan bedel) en az yüzde 85'ini ihraç etme şartı 2020 için yüzde 80'e düşürüldü.

Uygulanan stopaj istisnası ve istihdam destekleri için aranan ihracat şartı yüzde 80 olarak uygulanacak. Geçen yıl ticaret hacmi 22 milyar liraya ulaşan 18 serbest bölgedeki firmaların ürünlerinin yüzde 85'ini yurtdışına satma imkânı salgın tedbirleri kapsamında kısıtlandı.