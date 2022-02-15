İlaca yüzde 37,43 zam geldi

Tüm ilaçlara euro kuru güncellemesiyle yüzde 37,43 oranında zam geldi. Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) euro değeri 4,5786 TL'den 6,2925 TL'ye artırıldı. İlaçlardaki zamlı tarife 19 Şubat itibariyle geçerli olacak.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre; Tüm ilaçlara euro kuru güncellemesiyle yüzde 37,43 oranında zam geldi. Zamlı tarife 19 Şubat'ta uygulanacak.

TEB AÇIKLAMA YAYIMLADI

Zamla ilgili olarak Türk Eczacılar Birliği'nin "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 14.02.2022 tarihinde yayımlanan "Fiyat Değerlendirme Komisyonu Toplantısı" başlıklı duyurusunda şöyle denildi;

"14 Şubat 2022 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu'nda; Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2'nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2022 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değeri 4,5786 TL'den 6,2925 TL'ye artırılmıştır.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2'nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 15,80 TL ve 8,26 TL değerleri, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2'nci maddesinin onuncu fıkrası gereği Avro değerinde yapılan değişiklik oranında artırılarak 21,71 TL ve 11,35 TL olarak güncellenmiştir.

Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski Avro değerine bölündükten sonra yeni Avro değeri ile çarpılarak hesaplanması, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın Geçici Maddesinin ikinci fıkrası hükmünce bu kararın kararın ilanından itibaren 5 gün sonrası geçerli olması, kararları alınmıştır."