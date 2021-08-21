İkinci el araçlar elinde patladı! ÖTV sendromu büyüyor İkinci el araç satanın ÖTV sendromu ÖTV düzenlemesinin ardından ikinci el araç satış sitelerinde kaos hakim olurken, piyasada üç ayrı satıcı tipi olduğu görüldü.

ÖTV düzenlemesinin ardından ikinci el araç satış sitelerinde kaos hakim olurken, piyasada üç ayrı satıcı tipi olduğu görüldü.

Dünya'dan Barış Erkaya'nın haberine göre; Önceki haftanın gündemi ÖTV matrahında yapılan düzenleme sonrası düşen sıfır araç fiyatlarıydı. Ortalama düşüş ise özellikle belli bir sınıfta, yani düzenleme öncesi fiyatı 265 bin 500 TL’nin üzerinde, 318 bin 600 TL’nin altında olan otomobillerde 50 bin lira civarındaydı. Geçen haftaki yazımızda özellikle altını çizdiğimiz sorun ise ÖTV düzenlemesinin en çok 2021 model aracını ikinci el pazarlarda satmaya çalışanları vuracağıydı. Ki geçen hafta boyunca da ikinci el araç satış sitelerinde en çok bu kaosu gördük.

ÖTV düzenlemesinin çıktığı gün, henüz markalar fiyatlarını açıklamamışken favoriler listesine aldığımız en çok satanlardan 8 araç modelinin fiyat seyrini hafta boyunca takip ettik.

Bu takibimiz aslında ikinci el piyasada üç ayrı satıcı tipinin olduğunu çok net bir şekilde gösterdi.

Üç ayrı satıcı tipinin

İşte çıkan sonuç: ÖTV kaynaklı düşüş öncesi ilana koyulmuş 8 ayrı marka/modelden ikisi ilandan hızla kaldırıldı. İşte bu ilk satıcı tipi: Yani tok satıcı. Aracını satmak için acelesi olmayan, ama zarar da etmek istemeyen satıcı modeli. Beklenti ise sıfır araç fiyatlarında ileride bir yükseliş yaşanırsa en azından TL bazında zarar etmeden aracını satmak.

Üç araç ilanında ise 5 bin TL-13 bin TL arasında fiyat düşüşleri oldu. Bunlar acil ihtiyacı nedeniyle aracının fiyatını zararına da olsa düşürerek, belki de üzerine bir miktar daha para koyup daha donanımlı sıfır bir araç alma niyetinde olan satıcı modeliydi.

Üç araçta ise fiyat hiç değişmedi. İşte en fazla kafası karışan satıcı modeli de bu.

Bir yanda zararına satma korkusu, diğer yandan da araç bulunamaması durumunda ikinci el piyasaya gelip daha fazla fiyat ödeyen biri çıkarsa beklentisi.

Sektörün beklentisi önümüzdeki günlerde fiyatların yerine oturacağı yönünde. Aracını satmak isteyenler için asıl mesele ise yukarıdaki satıcı profillerinden hangisine dahil olduğunu belirlemekte.