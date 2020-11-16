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İkinci el araç satışına dolar ayarı

İkinci el araç satışına dolar ayarı Aylardır yüksek fiyatlarla gündeme gelen ikinci el otomobil pazarında satışlar döviz kurlarındaki aşağı yönlü hareket ve faizlerde indirim beklentisi ile yavaşladı.

İkinci el araç satışına dolar ayarı
16 Kasım 2020 Pazartesi 13:28

 İkinci el araç satışına dolar ayarı

 İkinci el araç satışına dolar ayarı Aylardır yüksek fiyatlarla gündeme gelen ikinci el otomobil pazarında satışlar döviz kurlarındaki aşağı yönlü hareket ve faizlerde indirim beklentisi ile yavaşladı.

Aylardır yüksek fiyatlarla gündeme gelen ikinci el otomobil pazarında satışlar döviz kurlarındaki aşağı yönlü hareket ve faizlerde indirim beklentisi ile yavaşladı.

Aylardır büyük canlılığın yaşandığı ikinci el otomobil pazarında satışlar döviz kurlarındaki aşağı yönlü hareket ve faizlerde indirim beklentisi ile yavaşladı.

İkinci el otomobil pazarında aylardır yaşanan canlılık hız kesti. Kovid-19 pandemisi nedeniyle ekimde talepte düşüş yaşanırken, kasımda döviz kurlarındaki aşağı yönlü hareket ve faizlerde indirim beklentisi ile satışlar adeta durdu.

Beklemeye geçen tüketiciler piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ikinci el otomobil pazarında şişirilmiş fiyatların normal seviyelere geleceği tahmin ediliyor.

Ayrıca aracını hızla elinden çıkarmak isteyen satıcılar nedeniyle fiyatlarda yüzde 10-15 civarında düşüşler görülebileceği konuşuluyor.

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, kasımdaki satışların ekime göre yüzde 30 düştüğünü söyledi.

Tüketici piyasaları bekliyor
Kurlardaki dalgalanmayla birlikte tüketicilerin beklemeye geçtiğini ifade eden Ayyıldız, talebin yavaşlamasında Kovid-19 vakalarındaki artışın da etkili olduğunu kaydetti.

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