İki dev banka faiz indirimi için Süre Verdi ABD’li iki dev banka faiz indirimi için tarih verdi Merkez Bankası'nın faiz artışı kararı yabancı yatırımcılar tarafından olumlu karşılanırken, tekrar faiz indirimlerinin başlaması için ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Nisan 2021'e, Morgan Stanley ise 2021 sonuna işaret etti. Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yüzde 10,25’ten yüzde 15’e çekmesi ve tüm fonlamayı temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapacağını ilan etmesi, piyasalarda olumlu karşılandı.

İki dev banka faiz indirimi için Süre Verdi

İki dev banka faiz indirimi için tarih verdi ABD’li iki dev banka faiz indirimi için tarih verdi Merkez Bankası'nın faiz artışı kararı yabancı yatırımcılar tarafından olumlu karşılanırken, tekrar faiz indirimlerinin başlaması için ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Nisan 2021'e, Morgan Stanley ise 2021 sonuna işaret etti.

Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yüzde 10,25’ten yüzde 15’e çekmesi ve tüm fonlamayı temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapacağını ilan etmesi, piyasalarda olumlu karşılandı.

Dünkü kararı “Ortodoks politikalara doğru kayda değer bir adım ve şeffaflıkta bir artış” olarak değerlendiren ABD’li yatırım bankası JPMorgan, “Enflasyonda veya jeopolitik risklerde ani ve beklenmeyen bir tırmanış olmadığı sürece, sonraki adımın bir faiz indirimi olabileceği” öngörüsünde bulundu.

POLİTİKA HATALARI VE JEOPOLİTİK RİSKLERE DİKKAT

Faiz indiriminin çok kademeli olmasını ve nisan ayında 50 baz puanla başlamasını beklediklerini açıklayan JPMorgan, TCMB’nin güvenilirliğinde güçlü bir toparlanma ve yerleşiklerin beklenenden daha erken TL’ye dönmesi durumunda faiz indirimlerinin öne çekilebileceğini, ama olası politika hataları ya da jeopolitik risklerin de faiz indirimlerinin ötelenmesine, hatta ek faiz artışı ihtiyacına neden olabileceğini vurguladı.

Faiz kararına ilişkin metinde rezerv konusuna değinilmesinin önemine de işaret eden banka, TCMB’nin böylece son yıllarda ilk kez rezerv sorununu kabul ettiğine ve rezervleri artırma konusunda istekli olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Raporda “Özellikle de önümüzdeki günlerde sermaye akımlarının sürmesi ve yerli döviz talebinin durması, hatta tersine dönmesi durumunda, TCMB'nin rezervleri nasıl artıracağına ilişkin resmi bir açıklama yapması bizi şaşırtmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

MORGAN STANLEY 2021 SONUNA İŞARET ETTİ

ABD merkezli bir diğer yatırım bankası Morgan Stanley'nin araştırma raporunda, faizlerin bu yıl ve gelecek yıl sabit kalabileceği, ancak enflasyonun yukarı yönlü sürprizler yapması durumunda daha fazla artırımın gelebileceği belirtildi.

İtalyan banka UniCredit’in araştırma notunda, TCMB’nin faizleri 2021 yılı sonuna kadar sabit tutacağı, 2021’in sonuna doğruysa faizleri yüzde 11’e indirebileceği öngörüsü yer aldı.

Enflasyonun önümüzdeki aylarda artarak Nisan 2021'de yüzde 13 olacağını öngören UniCredit, 2022 yılında ise enflasyonun yüzde 11.4 olmasını bekliyor.