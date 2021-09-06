Hükümetten memura % 5,02 enflasyon farkı! OVP'den memura 5,02 enflasyon farkı!

2021 yılı zam oranı (3+3) memura enflasyon farkının toplu sözleşme zammının üzerinde seyretmesine neden oldu. Ufuktaki rakamlar ve hükümetin beklentileri yine memura fark diyor. Memur ve memur emeklileri son yıllarda bir türlü enflasyonun üzerinde zam alamadı. Bu da maaşları eritti. İşte detaylar...

2022-2024 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) dün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ 16,2

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yüzde 14.1 olarak tahmin ettiği yılsonu enflasyonu, OVP’de yüzde 16.2 olarak tahmin edildi.

8 AYDA TOPLAM 11,1 OLDU

TÜİK'in bu yılın ilk sekiz ayı için açıkladığı enflasyon rakamı ise toplamda 11,1 oldu. Yılın bitimine henüz 4 ay var. Yani eylül, ekim, kasım ve aralık ayları enflasyon rakamları bu sekiz aylık olan toplam 11,1 rakamına eklenecek.

SON 4 AY İÇİN YÜZDE 5,1'LİK BEKLENTİ

Orta Vadeli Programda yer alan 16,2 rakamına ulaşmak için ise 16,2-11,1=5,1'lik bir enflasyon rakamı kalıyor. Yani hükümet yılın kalan dört ayı için yüzde 5,1'lik bir enflasyonun oluşmasını bekliyor. Memur ve memur emeklileri ise yılın ikinci altı ayı için yüzde 3 zam aldılar ve yüzde 3'ü aşan kısmı için ise enflasyon farkı alacaklar.

MEMURA YİNE ENFLASYO FARKI

Bu yıl Temmuz ve Ağustos aylarında toplam enflasyon sırasıyla 1,80+1,12= Toplamda % 2,92 oldu. Yılın kalan 4 ayı henüz açıklanmadı. Fakat OVP'de yılın kalan dört ayı için beklenilen rakam yüzde 5,1 oluyor. Bu durumda TÜİK'in temmuz ve ağustos ayları için açıkladığı toplam 2,92'lik rakama yüzde 5,1'lik enflasyon (yılın kalan son dört ayı) eklendiğinde 2,92 (temmuz, ağustos)+5,1(eylül, ekim, kasım ve aralık)=8,02'lik yılın ikinci altı ayı için toplam enflasyon oluşuyor.

% 5,02'LİK ENFLASYON FARKI ZAMMI OLUŞUR

Memurlar ve memur emeklileri ise yılın ikinci altı ayı için sadece yüzde 3 zam aldılar. Bu durumda 8,02-3=5,02'lik memurlar için enflasyon farkı oluşacağı anlamına geliyor. Yüzde 5,02'lik enflasyon farkını memurlar Ocak 2022 maaşlarında alacaklar. Tabiki bu rakam hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Programda yer alan enflasyon beklentisine göre oluşuyor. Bu rakamlar kümülatif olarak hesaplanacağı için çok küçük değişiklikler meydana gelebilir. Fakat ekonomistlerinde beklentileri enflasyonda yılın kalan son dört ayında yükselişin devam edeceği yönünde.

DİĞER YILLARDA ENFLASYON BEKLENTİSİ

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, enflasyonun

---*2022'de yüzde 9,8;

---* 2023'te 8;

---*2024 yılında da 7,6 olması hedefleniyor.

2022 VE 2023'Ü KONUŞMAK İÇİN ERKEN

Memurlar için 2022 yılı zam oranı ise bu yıl karara bağlandı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Memurlar 5+7 şeklinde toplamda yüzde 12'lik zammı 2022 yılı için alacaklar. 2023 zamları ise 8+6 toplamda yüzde 14 oldu. OVP'de 2022 enflasyon beklentisi ise 9,8 oldu. Bu rakamlar için konuşmak ise çok erken. Ekonomideki gelişmeler ve enflasyon rakamları, dövizin durumu bir çok değişken piyasa fiyatlarını etkilerken 2022'de enflayonun yüzde 9,8'lerde kalıp kalmayacağını önümüzdeki aylar gösterecek.

TÜİK 2021 YILI ENFLASYON RAKAMLARI (8 AYLIK)