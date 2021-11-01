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Havalar soğarken bu haber olmadı! Doğal gaza % 48 zam! Mesken tarifesi sabit kaldı

Havalar soğarken bu haber olmadı! Doğal gaza % 48 zam! Mesken tarifesi sabit kaldı Doğal gaza % 48 zam! Mesken tarifesi sabit kaldı. Doğalgaza kasım ayında yüzde 49 zam geldi. Zam, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yapılırken bu ay da mesken tarifesi sabit kaldı.

Havalar soğarken bu haber olmadı! Doğal gaza % 48 zam! Mesken tarifesi sabit kaldı
01 Kasım 2021 Pazartesi 09:49

Doğal gazda kasım ayı için mesken tarifesi sabit kalırken sanayi aboneleri için geçerli olacak tarifeye yaklaşık yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yaklaşık yüzde 46 zam yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde kasım ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira olarak sabit kaldı.

YÜZDE 48 ARTTI

Kasımda yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan serbest tüketicilerin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ekim ayına göre yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 500 liraya çıktı.

Söz konusu ayda organize sanayi bölgesi veya kullanıcı birliği abonelerinin tükettiği 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 482 liraya yükseldi.

ELEKTİRİK ÜRETİMİNDE YÜZDE 46 ZAM

Ayrıca elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı yaklaşık yüzde 46 artışla 4 bin lira oldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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