Haftasonu zammı Bankalardan geldi! yüzde 14,6 ile geldi! Haftasonu zammı yüzde 14,6 ile geldi! Bankaların EFT ve havale ücretlerine zam geldi!

Haftasonu zammı Bankalardan geldi!

Haftasonu zammı Bankalardan geldi! yüzde 14,6 ile geldi! Haftasonu zammı yüzde 14,6 ile geldi! Bankaların EFT ve havale ücretlerine zam geldi!

Bankaların EFT ve havale ücretlerine yüzde 14.6 oranında zam geldi. Ücretlere geçtiğimiz yıl yapılan bir düzenleme ile sınırlama getirilmişti...

Bankaların EFT ve havalelerden aldığı tüm ücretlere yüzde 14.6 oranında zam yapıldığı ve bu oranın yıl sonu TÜFE oranına göre yapıldığı belirtiliyor. Bazı bankalar yeni zamlı tarifeyi hemen devreye sokarken, bazılarının ise önümüzdeki haftadan itibaren uygulayacağı belirtiliyor.

İLK UYGULAYAN BURGANBANK OLDU

Öte yandan yeni zamlı EFT ve havale tarifesini ilk uygulayan banka Burgan oldu. Burganbank bugün saat 17.00 itibariyle tüm müşterilerine SMS atarak, "Degerli musterimiz , 15 Subat 2021 tarihinden itibaren EFT ve Havale ucretlerinde %14.6 oraninda ( 2020 yil sonu TUFE orani ) artis yapilacaktir. Guncel ucretlerimiz icin subelerimiz, www.burgan.com.tr ve 0850 222 8 222 nolu Cagri Merkezimizden bilgi edinebilirsiniz. Saglikli gunler dileriz." şeklinde bilgi verdi.

DİĞER BANKALAR DA ZAM YAPACAK

Öte yandan yeni zamlı tarifeyi diğer bankaların da önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya başlayacağı belirtiliyor. Yasal düzenlemeye göre, bankalar TUFE oranında zam yapabiliyor.