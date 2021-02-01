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Haftanın ikinci zammı gıdaya: Yüzde 10 zamlandı

Haftanın ikinci zammı gıdaya: Yüzde 10 zamlandı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., bir kilogram kristal şekerin fiyatını KDV hariç 3,57 liradan 3,93 liraya yükseltti.

Haftanın ikinci zammı gıdaya: Yüzde 10 zamlandı
01 Şubat 2021 Pazartesi 13:29

Avrasya tüneli geçiş ücretlerine bugünden geçerli %26'lık zam sonrası ikinci zam haberi şekere geldi. NTV'de yer alan habere göre şekere yüzde 10 zam yapıldı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., bir kilogram kristal şekerin fiyatını KDV hariç 3,57 liradan 3,93 liraya yükseltti.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, kristal şekerin kg satış fiyatı KDV hariç 3,93 TL, KDV dahil 4,2444 TL'ye çıkarıldı. Tarımsal kökenli saf etil alkol satış fiyatı da KDV hariç 8 TL, KDV dahil 9,44 TL olarak belirlendi.

2019 yılında yapılan zamla Türkşeker'in 50 kilogramlık Polipropilen torbadaki bir kilogram kristal şeker satış fiyatı, KDV hariç 3,57 TL’ye, KDV dahil fiyatı da 3,8556 TL'ye, tarımsal kökenli saf etil alkol satış fiyatı da KDV hariç 5,46 TL’ye, KDV dahil 6,44 TL’ye yükseltilmişti.

Etiketler; #avrasya tüneli #Gıda #zam
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