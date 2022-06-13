GES sistemi nasıl işleyecek? Zarar mümkün mü?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelire Endeksli Senet (GES) uygulamasını açıkladı! GES sistemi nasıl işleyecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasadaki dalgalanmalara karşı dün akşam itibariyle duyurulacağını belirttiği adımların ilkini açıkladı. Buna göre Hazine, Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES) ihraç edecek. GES için talep toplama işlemleri 15 Haziran'dan itibaren başlayacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kur Korumalı Mevduat sisteminin ardından yeni bir uygulamayı devreye alacağını duyurdu. Vatandaşların tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesini ve yatırımcı tabanının genişletilmesini amaçlayan GES sistemi yatırımcısına asgari getiri garantisi sağlayacak.

İşte Gelire Endeksli Senet (GES) sistemine ilişkin detaylar:

*GES talep toplama işlemleri, 15 Haziran'dan itibaren gerçekleştirilecek.

*Sadece gerçek kişilere sunulacak GES'ler, ülke genelindeki duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecek.

*Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri bakanlığın sitesinde yayınlanacak, bakanlık sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecek.

*İhraç edilecek senetler, üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak. Kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır. Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecek.

*Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında bakanlık tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecek.

GES'ler ile getirisi devlet gelirleriyle ilişkilendirilen bir yatırım aracı oluşturulmuş oluyor. Senetler, zarar etmesi mümkün olmayan kamu kurumuna endeksleniyor.

KREDİLERE VADE SINIRI

Öte yandan bakanlığın GES'i duyurmasının ardından, ikinci hamle de bankacılık sektöründen geldi. BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50-100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi. Tüketici kredilerinde vadeler kısaltılırken, kredi kartlarında ise asgari ödeme miktarı artırıldı

Limiti 25 bin Türk Lirası'nın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarını dönem borcunun yüzde 20'si, 25 bin Türk Lirası'nın üstündeki kredi kartları için ise dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirledi. Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul nezdinde "Emtia Pazarı" kurulduğu ve altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandığını bildirdi.