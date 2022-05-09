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Geliri ve tasarrufları enflasyon karşısında eriyen Vatandaş borç batağında

Vatandaş borç batağında Vatandaş borç batağında Geliri ve tasarrufları enflasyon karşısında eriyen vatandaş, geçinemediği için hızla borçlanıyor. Vatandaşın bankalara ve finansman şirketlerine olan konut, taşıt, ihtiyaç ve kredi kartı borcu takibe düşmüş olanlar da dahil edildiğinde 22 Nisan itibarıyla 1 trilyon 96 milyar liraya yükseldi.

Geliri ve tasarrufları enflasyon karşısında eriyen Vatandaş borç batağında
Admin
Admin
09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:22

CHP Meclis grubunun hazırladığı ekonomi raporunda, vatandaşların bu borcunun 854 milyar lirası bireysel (konut, otomobil, ihtiyaç) kredilerinden, 242 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklandığına dikkat çekildi. Raporda şu tespitlere yer verildi: “Son hafta tüketici kredilerinde 9.8 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise 3.3 milyon liralık artış yaşandı. Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçları ise 28.3 milyar lira düzeyine çıktı. Bankaların takipteki bu borçlarını düşük bir bedel karşılığında varlık yönetim şirketlerine devrediyor olmaları bu rakamı olduğundan daha düşük gösteriyor.”

23.4 milyon dosya icrada bekliyor
CHP'nin raporunda, vatandaşların varlık yönetim şirketlerine 30.7 milyar TL, TOKİ'ye ise 27 milyar lira borcu bulunduğu; bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ'ye olan (tahsili gecikmiş borçlar da dahil) toplam borcun ise 1 trilyon 154 milyar liraya ulaştığı belirtildi. Ulusal Yargı Ağı (UYAP) verilerine göre bu yıl 1 Ocak–6 Mayıs günleri arasında icra ve iflas dairelerine toplam 3 milyon 400 bin yeni dosya geldi. 2 milyon 522 bin dosya ise sonuçlandırılırken yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.6 oranında arttı. İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 482 bin adet artarak 6 Mayıs itibarıyla 23 milyon 449 bine çıktı.

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