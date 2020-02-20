Flaş Haber! Benzin ve Motorin Fiyatlarına Sinsice Zam Yapıldı
Flaş Haber! Benzin ve Motorin Fiyatlarına Sinsice Zam Yapıldı
Akaryakıt fiyatları 19 Şubat Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece yarısı yapıldı.şok oranda zam ma maruz kaldık
Akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen zamlar veya indirimler belirli bir hesaplamaya göre yapılıyor Bu da şun kuruş bazında yapıldığından vatandaşın dikkatinden kaçıyor. Bu hesaplamalara istinaden gerçekleşen zamlar veya indirimler ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından denetlenmektedir . EPDK dağıtım şirketlerinin akaryakıt satış fiyatlarını ve fiyat hareketlerini anlık olarak takibini sürdürüyor. Bu kuurum gerektiğinde dağıtım şirketlerine ikazlar da bulunuyor.
Benzin fiyatlarına ise son günlerde bazı gece zamlarına uğradı . Bazı dağıtım şirketleri benzin ve motorin 1'er ve 2'şer kuruş oranında . Bu zamlar genellikle kamuoyu ile hiçbir şekilde paylaşılmamakta sinsice yapılmakta . Bu tür zamlardan bir tanesi Türkiye'de geniş bir bayi ağı bulunan bazı dağıtım şirketleri benzine 1, motorine 2 kuruş zam yaptılar. Bu zamlar bazı şehirlerde ise uygulanmadı.
zam miktarı her il den ilçeden ilçeye ayrılık teşkil etti .Değişen oranlarda benzinde 2 kuruş, motorinde 1 kuruş oldu.
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