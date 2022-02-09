EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
2
polis
polis
0
ocak ayı iş ilanları
ocak ayı iş ilanları
0
yemek molası
yemek molası
0
headline
headline
0

Fırıncıdan dikkat çeken özür: Zamlar için utanıyoruz

Fırıncıdan dikkat çeken özür: Zamlar için utanıyoruz Fırıncıdan dikkat çeken özür: Zamlar için utanıyoruz Afyonkarahisar'da bir fırıncı esnafı, ekmeğe gelen zammı dükkanının içerisine yapıştırdığı dikkat çeken bir notla duyurdu. Esnaf, "Uyguladığımız zamlar için utanıyoruz ama artık biz de işin içinden çıkamıyoruz. Herkesten özür diliyoruz" notunu düştü.

Fırıncıdan dikkat çeken özür: Zamlar için utanıyoruz
09 Şubat 2022 Çarşamba 12:03

Artan girdi maliyetleri ve un fiyatlarına gelen zamların ardından ülkenin birçok kentinde ekmeğe zam yapılmıştı. Afyonkarahisar'da da bir fırıncı esnafı ekmeğe yapılan zammı dükkanına astığı ilginç bir notla duyurdu.

"UYGULADIĞIMIZ ZAMLAR İÇİN UTANIYORUZ"

Esnaf yaptıkları zamdan dolayı müşterilerden özür dileyerek, "Uyguladığımız zamlar için utanıyoruz. Ama artık biz de işin içinden çıkamıyoruz. Herkesten özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ASIL UTANMASI GEREKENLER ESNAFIMIZA BU DURUMU YAŞATANLARDIR"

Fırıncı esnafının dükkanının içerisine astığı notu sosyal medya hesabından paylaşan Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Beytullah Karataş şu ifadelere yerdi:

* Vatandaşımız artık suni gündemlerden bunaldı ve bir çözüm bekliyor. Lafla peynir gemisinin yürümediği ortadadır. Üretim odaklı bir ekonomi politikası benimsenmediği müddetçe Afyonkarahisar'da ve Türkiye'de ne geçim sıkıntısı ortadan kaldırabilir, ne zamlara dur denebilir ne de işsizlik problemi çözülebilir.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.