Fatih Dönmez: Bor ihracatında rekor kırdık Bakan Fatih Dönmez, bor ürünleri satışında 1 milyar doların üzerinde gelir sağlanarak rekor kırıldığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eti Maden ev sahipliğinde düzenlenen "Bor Çalıştayı"na katıldı.

Bakan Fatih Dönmez, çalıştaydaki konuşmasında ihracatla ilgili müjde verdi.

Türkiye'nin dünya bor pazarının lideri olduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, 2021 yılında pandemi koşullarına rağmen bor üretiminde, ihracat ve satışında rekor kırıldığını açıkladı.

"1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE GELİR ELDE ETTİK"

2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, toplam 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yapıldığını belirten Dönmez, "Buradan da 1 milyar doların üzerinde bir satış rakamı elde ederek rekor kırdık. Bugün bor piyasasının yüzde 62'sine sahibiz." dedi.

"2022 YILI BOR YILI OLACAK"

Önümüzdeki yılın borun yılı olacağını söyleyen Dönmez, "2022 bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacak. Bor karbür tesisimiz devreye girecek inşallah. Ferro bor tesisimizin ve tam kapasite üretim yapacak yeni yerli lityum tesislerimizin temelini atacağız. Nadir toprak elementleri üretecek pilot tesisimizin kurulumuna da inşallah yine bu sene başlayacağız." ifadelerini kullandı.

"KARBÜR TESİSİNİ DE TAMAMLAYACAĞIZ"

Dönmez, 2022'nin sonlarına doğru bor karbür tesisinin tamamlanacağını ve ilk performans testlerinin yapılacağını bildirdi.

Bu tesisle bordaki katma değeri yükselteceklerini vurgulayan Dönmez, "Borla ilgili yürüttüğümüz bir diğer önemli çalışma da başta çelik üretiminde kullanılan ferro bor ile ilgili. Balıkesir'de yıllık 800 ton kapasiteli ferro bor üretim tesisi için sözleşme imzalama aşamasındayız. Bu tesisimizin de temelini 2022'de atacağız." diye konuştu. Eskişehir'de Nadir Toprak Elementleri Kazanım Proses Dizaynı, Pilot ve Üretim Tesisi için hazırlıkların sürdüğüne işaret eden Dönmez, pilot tesisin kurulumuna 2022'nin ilk çeyreğinde başlanacağını dile getirdi.

Eti Maden'in sıvı bor atıklarından lityum ürettiğini ve Eskişehir'deki pilot tesiste üretimin sürdüğünü belirten Dönmez, "Buradan aldığımız geri bildirimler Kırka'da yıllık 600 tonluk, Bandırma'da ise yıllık 100 tonluk olmak üzere toplam 700 tonluk iki tesisimizin kurulmasına da kaynaklık edecek. Bu tesislerimizin yapım ihalelerini inşallah 2022'de gerçekleştirip Bandırma'da yeni bir tesisin temelini atacağız." dedi.