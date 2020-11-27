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Faiz oranlarında Şok değişiklik işte banka banka yeni faiz oranları...

Faiz oranlarında Şok değişiklik işte banka banka yeni faiz oranları...... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 10.25’ten yüzde 15’e çıkarmasının ardından bankalar hem mevduat hem de kredi faizlerinde değişikliğe gitti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler arttı.

Faiz oranlarında Şok değişiklik işte banka banka yeni faiz oranları...
27 Kasım 2020 Cuma 17:01

Faiz oranlarında Şok değişiklik işte banka banka yeni faiz oranları...

Faiz oranlarında Şok değişiklik işte banka banka yeni faiz oranları......  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 10.25’ten yüzde 15’e çıkarmasının ardından bankalar hem mevduat hem de kredi faizlerinde değişikliğe gitti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler arttı.

Merkez Bankası, 19 Kasım'da politika faizini yüzde 10,25'ten 15'e çıkardı. Merkez Bankası’nın 475 baz puanlık faiz yükseltmesiyle birlikte bankalar da harekete geçti. Bankaların tüketici, araç, ve konut faizlerine değişikliğe giderek, faiz oranlarını artırdı. İşte banka banka güncel faiz oranları ve örnek ödeme tablosu...

İş Bankası

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3724 lira

Toplam ödeme: 134 bin 607 lira

İş Bankası

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1687 lira

Toplam ödeme: 204 bin 311 lira

İş Bankası

Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.50

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 60 ay

Aylık ödeme: 2739 lira

Toplam ödeme: 164 bin 900 lira



ICBC Bank Turkey

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.35

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3687 lira

Toplam ödeme: 133 bin 288 lira



ICBC Bank Turkey

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.30

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1650 lira

Toplam ödeme: 199 bin 496 lira



ICBC Bank Turkey

Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.30

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 60 ay

Aylık ödeme: 2578 lira

Toplam ödeme: 155 bin 245 lira


Akbank

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.38

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3709 lira

Toplam ödeme: 134 bin 105 lira


Akbank

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.25

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1613 lira

Toplam ödeme: 195 bin 270 lira



Akbank

Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.33

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 60 ay

Aylık ödeme: 2602 lira

Toplam ödeme: 156 bin 696 lira


Vakıfbank

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3724 lira

Toplam ödeme: 134 bin 607 lira


Vakıfbank

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.25

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1613 lira

Toplam ödeme: 194 bin 103 lira


Garanti BBVA

Garanti BBVA

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.49

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3724 lira

Toplam ödeme: 134 bin 607 lira


Garanti BBVA

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.49

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1794 lira


Toplam ödeme: 216 bin 871 lira

Garanti BBVA

Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.64

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 60 ay

Aylık ödeme: 2854 lira

Toplam ödeme: 171 bin 821 lira

Alternatifbank

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.55

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3835 lira

Toplam ödeme: 138 bin 607 lira

Alternatifbank

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.45

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1763 lira

Toplam ödeme: 213 bin 298 lira

Ziraat Bankası

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.57

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3850 lira

Toplam ödeme: 139 bin 145 lira

Ziraat Bankası

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1687 lira

Toplam ödeme: 203 bin 846 lira

Halkbank

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.59

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3865 lira

Toplam ödeme: 139 bin 684 lira

Halkbank

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.45

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1763 lira

Toplam ödeme: 213 bin 214 lira

Şekerbank

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.69

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3940 lira

Toplam ödeme: 142 bin 399 lira

Yapı Kredi Bankası

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.69

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3940 lira

Toplam ödeme: 142 bin 399 lira


Yapı Kredi Bankası

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.52

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1817 lira


Toplam ödeme: 219 bin 724 lira

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