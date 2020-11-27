Faiz oranlarında Şok değişiklik işte banka banka yeni faiz oranları...... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 10.25’ten yüzde 15’e çıkarmasının ardından bankalar hem mevduat hem de kredi faizlerinde değişikliğe gitti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler arttı.
Faiz oranlarında Şok değişiklik işte banka banka yeni faiz oranları...
Faiz oranlarında Şok değişiklik işte banka banka yeni faiz oranları...... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 10.25’ten yüzde 15’e çıkarmasının ardından bankalar hem mevduat hem de kredi faizlerinde değişikliğe gitti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler arttı.
Merkez Bankası, 19 Kasım'da politika faizini yüzde 10,25'ten 15'e çıkardı. Merkez Bankası’nın 475 baz puanlık faiz yükseltmesiyle birlikte bankalar da harekete geçti. Bankaların tüketici, araç, ve konut faizlerine değişikliğe giderek, faiz oranlarını artırdı. İşte banka banka güncel faiz oranları ve örnek ödeme tablosu...
İş Bankası
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3724 lira
Toplam ödeme: 134 bin 607 lira
İş Bankası
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 120 ay
Aylık ödeme: 1687 lira
Toplam ödeme: 204 bin 311 lira
İş Bankası
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.50
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 60 ay
Aylık ödeme: 2739 lira
Toplam ödeme: 164 bin 900 lira
ICBC Bank Turkey
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.35
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3687 lira
Toplam ödeme: 133 bin 288 lira
ICBC Bank Turkey
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.30
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 120 ay
Aylık ödeme: 1650 lira
Toplam ödeme: 199 bin 496 lira
ICBC Bank Turkey
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.30
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 60 ay
Aylık ödeme: 2578 lira
Toplam ödeme: 155 bin 245 lira
Akbank
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.38
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3709 lira
Toplam ödeme: 134 bin 105 lira
Akbank
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.25
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 120 ay
Aylık ödeme: 1613 lira
Toplam ödeme: 195 bin 270 lira
Akbank
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.33
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 60 ay
Aylık ödeme: 2602 lira
Toplam ödeme: 156 bin 696 lira
Vakıfbank
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3724 lira
Toplam ödeme: 134 bin 607 lira
Vakıfbank
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.25
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 120 ay
Aylık ödeme: 1613 lira
Toplam ödeme: 194 bin 103 lira
Garanti BBVA
Garanti BBVA
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.49
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3724 lira
Toplam ödeme: 134 bin 607 lira
Garanti BBVA
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.49
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 120 ay
Aylık ödeme: 1794 lira
Toplam ödeme: 216 bin 871 lira
Garanti BBVA
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.64
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 60 ay
Aylık ödeme: 2854 lira
Toplam ödeme: 171 bin 821 lira
Alternatifbank
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.55
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3835 lira
Toplam ödeme: 138 bin 607 lira
Alternatifbank
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.45
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 120 ay
Aylık ödeme: 1763 lira
Toplam ödeme: 213 bin 298 lira
Ziraat Bankası
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.57
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3850 lira
Toplam ödeme: 139 bin 145 lira
Ziraat Bankası
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 120 ay
Aylık ödeme: 1687 lira
Toplam ödeme: 203 bin 846 lira
Halkbank
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.59
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3865 lira
Toplam ödeme: 139 bin 684 lira
Halkbank
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.45
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 120 ay
Aylık ödeme: 1763 lira
Toplam ödeme: 213 bin 214 lira
Şekerbank
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.69
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3940 lira
Toplam ödeme: 142 bin 399 lira
Yapı Kredi Bankası
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.69
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3940 lira
Toplam ödeme: 142 bin 399 lira
Yapı Kredi Bankası
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.52
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 120 ay
Aylık ödeme: 1817 lira
Toplam ödeme: 219 bin 724 lira
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