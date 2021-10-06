resmi tatiller
resmi tatiller
0
ekimpersonel
ekimpersonel
0
uyar
uyar
0
0
0
askeri personel
askeri personel
0
yıllık izin
yıllık izin
0
0
0
kpss2021
kpss2021
0
iş kanunu
iş kanunu
0
işçi
işçi
0

Faiz kararı için üç farklı tahmin

Faiz kararı için üç farklı tahmin Faiz kararı için üç farklı tahmin Yabancı kuruluşlar faiz tahminlerinde güncellemeye gitti.

Faiz kararı için üç farklı tahmin
06 Ekim 2021 Çarşamba 10:50

Eylül ayı enflasyonunun belli olmasının ardından gözler Merkez Bankası'nın faiz kararını vereceği toplantıya çevrildi.

Yabancı kuruluşlar da enflasyon rakamlarının ardından faiz tahminlerinde güncellemeye gitti.

JP Morgan, TCMB'nin ekim ayı toplantısında faiz oranını değiştirmeyeceği öngörüsünde bulunurken, yılın son 2 ayında toplamda 100 baz puan ek faiz indirimi beklendiği dile getirdi. Banka, manşet enflasyonun ekim ayında yüzde 19,9 ile tepe yapacağını öngördü.

UBS de TCMB'nin 2021 sonuna kadar 50 baz puanlık bir faiz indirimine daha giderek faizleri yüzde 17,50’ye çekmesini beklediklerini açıkladı. Kuruluş, TCMB’nin faizleri bir kez daha indirmek için büyük ihtimalle manşet ve çekirdek enflasyonda düşüşü bekleyeceğini söyledi.

Barclays ise Türkiye'nin dördüncü çeyrekte 75'er baz puanlık 3 faiz indirimi yapacağı tahmininde bulundu. Banka, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 17.9'a yükseltti.

Eylül ayında manşet enflasyon yüzde 16,98'e; C çekirdek enflasyon ise 16,78'e yükselmişti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber