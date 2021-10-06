Faiz kararı için üç farklı tahmin Faiz kararı için üç farklı tahmin Yabancı kuruluşlar faiz tahminlerinde güncellemeye gitti.

Eylül ayı enflasyonunun belli olmasının ardından gözler Merkez Bankası'nın faiz kararını vereceği toplantıya çevrildi.

Yabancı kuruluşlar da enflasyon rakamlarının ardından faiz tahminlerinde güncellemeye gitti.

JP Morgan, TCMB'nin ekim ayı toplantısında faiz oranını değiştirmeyeceği öngörüsünde bulunurken, yılın son 2 ayında toplamda 100 baz puan ek faiz indirimi beklendiği dile getirdi. Banka, manşet enflasyonun ekim ayında yüzde 19,9 ile tepe yapacağını öngördü.

UBS de TCMB'nin 2021 sonuna kadar 50 baz puanlık bir faiz indirimine daha giderek faizleri yüzde 17,50’ye çekmesini beklediklerini açıkladı. Kuruluş, TCMB’nin faizleri bir kez daha indirmek için büyük ihtimalle manşet ve çekirdek enflasyonda düşüşü bekleyeceğini söyledi.

Barclays ise Türkiye'nin dördüncü çeyrekte 75'er baz puanlık 3 faiz indirimi yapacağı tahmininde bulundu. Banka, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 17.9'a yükseltti.

Eylül ayında manşet enflasyon yüzde 16,98'e; C çekirdek enflasyon ise 16,78'e yükselmişti.