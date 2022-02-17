Evine 1 TL’lik fatura geldi! 3 taksitte ödedi

Köy evine geldiğinde kapıda faturayı gördüğünü ve kontrol ettiğinde 1 TL’lik ücretlendirilen fatura ile karşılaştığını belirten Ferhat Seval, borcunu 3 taksitte ödedi...

Edirne’nin merkeze bağlı köyde evi bulunan Ferhat Seval isimli vatandaşa 1 TL’lik elektrik faturası kesildi, borç üç taksitle tahsil edildi.

Yaz aylarını köyde geçiren ve kış aylarında Edirne’de bulunan evinde ikamet eden üretici Ferhat Seval köyde bulunan evini yaz aylarında kullandığını, gelen elektrik faturalarını düzenli ödediğini belirterek 1 TL’lik tüketim faturasının kendisini şaşırttığını ifade etti.

Köy evine geldiğinde kapıda faturayı gördüğünü ve kontrol ettiğinde 1 TL’lik ücretlendirilen fatura ile karşılaştığını belirten Ferhat Seval, şunları söyledi:

'3 TAHSİLAT MAKBUZU KESTİLER'

“Köye gittiğimde baktım fatura uçmuş. Baktım faturaya gerçekten inanamadım, 1 lira olmasına. 1 TL’yi 3 taksit yaptılar. Ben peşin ödemek istedim. Sistem otomatik 3 taksite bölmüş. Daha önce de 8 TL gelmişti fatura. Gelmez diye düşündüm ama 1 TL gelince şaşırdım. Komik durum. Bu faturayı öderken sırada durmak gerekiyor. 3 tahsilat makbuzu kestiler. Yazık günah. Mili servet bu yani, 1 lira için. Ödemesem elektriğim kesilecek. Mecbur kaldım ödemeye. Belirli bir fiyattan aşağı faturanın kesilmemesi lazım. Kırtasiye gideri daha yüksek.”