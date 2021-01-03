Ev alacak ya da kiralayacak herkesi ilgilendiriyor! Fiyatlar Uçtu

Ev alacak ya da kiralayacak herkesi ilgilendiriyor! Fiyatlar Uçtu

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Fiyatlar yükseldi. İstanbul'da 3 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Ev alacaklar ya da evini değiştirip yeni ev kiralamak isteyenler için önemli bir detay. İstanbul’da site sakinlerinin ödediği aidatlar kira fiyatlarını buldu. Yapılan araştırmaya göre markalı konut projelerinde 100 metrekarelik daireler için ödenen ortalama aylık aidat bedeli 400-450 TL olurken, Şişli ve Beşiktaş’ın ortalaması 1000 liraya yaklaştı. En yüksek aidatlara bakıldığında ise aylık ödeme 3 bin 500 lirayı buluyor. Site aidatlarına yapılan ortalama zam ise yüzde 10-15 arasında.

Ev alırken ya da kiralarken aidat bedellerini sormayanlar sonrasında kötü sürprizlerle karşılaşabiliyor. Özellikle İstanbul’da yapılan markalı konut projelerinde kimi zaman abartılan sosyal alanlar giderlerin artmasına ve aidatların yükselmesine neden oluyor. Eva Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan aidat araştırmasına göre İstanbul’da markalı konut projelerinde 100 metrekarelik daireler için ödenen ortalama aylık aidat bedeli 400-450 TL. Ama aidatlar daire başına 3 bin 500 TL’ye kadar da çıkıyor.

YAKLAŞIK 1000 TL



100 metrekare bir konut için aidat ortalaması en fazla olan ilçenin 945 TL ile Şişli olduğunu belirten Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, “100 metrekarelik daire başına ödenen ortalama aylık aidat tutarında ikinci sırada 935 TL ile Beşiktaş geliyor. Bunu 553 TL ile Kağıthane, 524 TL ile Üsküdar, 495 TL ile Sarıyer takip ediyor. Söz konusu rakamın en düşük olduğu ilçeler ise 55 TL ile Fatih, 144 TL ile Silivri, 213 TL ile Beylikdüzü, 226 TL ile Büyükçekmece, 235 TL ile Arnavutköy olarak sıralanıyor” diye konuştu.



3.500 TL’YE ÇIKIYOR



Markalı konut projelerinde aidatların projenin sağladığı olanaklar, dikey ya da yatay mimaride inşa edilmiş olması, bulunduğu ilçe, daire büyüklüğü, yapının yeni ya da eski bir projede olması gibi etkenlere göre değiştiğini belirten Cansel Turgut Yazıcı, “En yüksek aidat bedellerine bakarsak yine 100 metrekare bir ev için Beşiktaş Büyükdere aksında 3 bin 500 TL ile ilk sırada. Bunu 3 bin lira ile Şişli, 1.700 lira ile Fulya, 1.600 lira ile Maslak, 1.200 lira ile Zeytinburnu Bakırköy sahil hattı takip ediyor” dedi.