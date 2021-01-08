Esnafa kira ve gelir desteği başvuru süresi uzatıldı Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini 11 Ocak'a uzattık.

Esnafa kira ve gelir desteği başvuru süresi uzatıldı Esnafa kira ve gelir desteği başvuru süresi uzatıldı Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini 11 Ocak'a uzattık. Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini 11 Ocak'a uzattık. Diyerek konuya açıklık getirdi