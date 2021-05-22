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Esnafa geçici 'sicil affı' geliyor

Esnafa geçici 'sicil affı' geliyor Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin, yükümlülüklerine uymaları halinde geçmiş ödemedeki olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.

Esnafa geçici 'sicil affı' geliyor
22 Mayıs 2021 Cumartesi 00:11

koronavirüs salgını, sağlık başta olmak üzeri birçok kesimi sıkıntıya düşürdü.

Salgından en çok etkilenen kesimlerin başında da esnaf geldi. Özellikle küçük esnaf kısıtlamalardan dolayı zor günler geçirirken, hükümetin destekleriyle ayakta kalabildi.

Borçlarını zamanında ödeyemeyen esnafın imdadına AK Parti yetişti.

SİCİL AFFI GELİYOR

AK Parti milletvekillerinin TBMM’ne sunduğu kanun teklifinde esnaf için önemli bir adım atıldı.

Matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifinde esnafa geçici 'sicil affı' geliyor.

KARŞILIKSIZ ÇEK, PROTESTO EDİLMİŞ SENET, KREDİ BORÇLARI…

Bu kapsamda; karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı hususunda düzenleme yapılması amaçlanıyor.

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