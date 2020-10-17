Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi sonrası uzmanlardan dikkat çeken yorum: Türkiye'nin yılda 5-6 milyar dolarlık açığını kapatacak

Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi sonrası uzmanlardan dikkat çeken yorum: Türkiye'nin yılda 5-6 milyar dolarlık açığını kapatacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya gaz sahasında toplam doğal gaz rezervinin 405 milyar metreküpe ulaştığını açıklamasının ardından uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi. GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, Türkiye'nin 20 milyar metreküp işleyebilecek bir tesis kurabileceğini belirterek, "Türkiye'nin yılda 5-6 milyar dolarlık açığını kapatacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de yaptığı aramalarla ilgili olarak, 85 milyar metreküp daha doğal gaz bulunduğunu, Sakarya gaz sahasında toplam doğal gaz rezervinin 405 milyar metreküpe ulaştığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz ve Akdeniz'deki yeni sondajlarla alınacak müjdelerle bu kaynağın yükseltileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası uzmanlar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "ÇOK CİDDİ BİR KEŞFİN MÜJDESİ TEKRARLANDI" PETFORM Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalay'ın keşif açıklaması sonrası CNN TÜRK'teki açıklamaları şu şekilde: "Uzun zamandır değerlendirdiğimiz gibi, Cumhurbaşkanımız rezerv miktarını revize etti. 85 milyar metreküp gibi, çok ciddi bir keşfin müjdesini tekrarlanmış oldu. Bir platform kurulacağı müjdesini verdi. Deniz altı robotu teknolojisine sahip olduğumuzu söyledi; bu da çok önemli. Operasyonların nasıl şekillendireceğimizin ipuçlarını verdi. Ama bu meşakkatli ve uzun bir süreç olacak. Ama bu güzel haber, güzel keşif, bilgi birikimi bu meşakkatli projenin de altından kalkabileceğimiz inancınız bize veriyor."

GAZIN GAZLA MÜCADELE EDECEĞİ BİR SİSTEM İNŞA EDİYORUZ"

Polis Akademisi Öğretim Üyesi Dr. Levent Yılmaz, ''Enerji Borsası'nda biz gazın gazla mücadele edeceği sistem inşa ediyoruz.'' dedi. Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugünkü fiyatlar üzerinden hesap yapmak gayet doğal. Doğalgazın satış fiyatını alırsınız, rezerv miktarıyla çarpıp değer bulursunuz. Ama burada şöyle bir şey var. Biz enerji ithal etmeye devam edeceğiz. 2023 yılında bu gazın geliştirilmesine kadar. Gaz geliştirildikten sonra da devam edeceğiz. Yenilenebilir tarafında biz elektrik üretiminde ağırlığı yerli kaynaklara yönlendirdikçe elektrik üretimindeki doğalgaz miktarını da aşağı indireceğiz. Bir pandemi yaşandı, bütün dünyada gaz talebi düştü. Biz daha esnek bir piyasa oluşturmalıyız. Bu gazın keşfiyle beraber, biz doğalgaz ve enerji piyasalarını konuşmaya başladık ama bu olmasaydı da Türkiye çok stratejik adımlar atmıştı. Enerji Borsası'nda biz gazın gazla mücadele edeceğiz bir sistem inşa ediyoruz."

GAZBİR BAŞKANI YAŞAR ARSLAN: TÜRKİYE 20 YIL BOYUNCA KULLANACAK

GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan ise doğal gaz rezerv keşfine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gelen talepleri gördüğümüzde biz de şaşırır noktadayız. Ülkemizin her noktasından talep geldiğini görüyoruz. 405 milyar metreküp gaz Türkiye'nin, baktığımızda büyük ihtimalle 20 milyar metreküp işleyebilecek bir tesis kuracağız gibi gözüküyor. Bunu kurduğumuzda 20 yıl boyunca Türkiye'nin kullanacağı bir gaz olacak. Türkiye'nin yılda 5-6 milyar dolarlık açığını kapatacağız. Cumhurbaşkanımız da şunu özellikle belirtti. Bu gaz, bizim önümüzdeki süreçte daha kendi içimizde, vatandaşımıza ve sanayicimize daha ekonomik gaz satışının yapılabileceğini açıklamış oldu. Bizim önümüzdeki dönemde enerjide bağımsızlık, enerji politikamızın ikinci bir ayağını oluşturacak. Yerli, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birlikte Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarına bir yenisi daha ekleniyor olarak da görebiliriz. Bununla biz önümüzdeki dönemde hem diğer gaz ticareti yaptığımız ülkelerle, hem de kendi içimizde güzel imkanlara kavuşacağız."

"BİRÇOK ALANDA YENİ BİR SAYFA AÇACAK"

Arslan, Türkiye'nin bölgesinde doğal gaz alanında lider ülkelerden olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin geçmişten günümüze edindiği sektör tecrübesi ve gerekli noktalarda bilgi transferiyle Karadeniz'de doğal gaz üreten ülkelerden biri olacağına inanıyoruz. Sakarya Doğal Gaz Sahası, Türkiye'nin hidrokarbon arama faaliyetlerinde yeni bir sayfa olacak. Karadeniz ve Akdeniz'deki derin deniz keşifleri konusunda bilgi, deneyim ve tecrübe kazanmasına katkı sağlayacak ve Türkiye'nin doğal gaz piyasasında ticari ve teknik konuda merkez olması yolunda atılan en büyük adımlardan olacak."

Karadeniz'de 2 ay içerisinde keşfedilen doğal gaz miktarının 320 milyar metreküpten 405 milyar metreküpe yükseldiğini kaydeden Arslan, "Bu miktar Türkiye'nin 8 yıllık doğal gaz ihtiyacının tamamını karşılayabilecektir. Sahadan yılda 15 milyar metreküp üretim yapılmasıyla, Türkiye'de hane halkı doğal gaz tüketiminin tamamının yaklaşık 25 yıl boyunca yerli kaynaklardan karşılanabileceğini öngörüyoruz." bilgisini paylaştı.

Arslan, Türkiye'nin gelecek 5 yılda 30 milyar metreküplük uzun dönemli doğal gaz alım kontratlarının süresinin sona erdiğine dikkati çekerek, Karadeniz'deki keşfin kontrat yenileme görüşmelerinde ve ithal gazın maliyetini azaltma konusunda avantaj sağlayacağını vurguladı.