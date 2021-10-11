Erdoğan'dan Şok Operasyon! mesajı verdi... Dolar, 9 TL'yi aştı

Ev sahiplerinin gözü döndü: Kiralara 1000 TL daha zam Aşırı göç ve kentsel dönüşüm kiralık fiyatlarını artırmaya devam ediyor. “Çocuğum oturacak” bahanesi ve açık artırma usulünün ardından bazı ev sahipleri, şimdi de daha yüksek kira için evlerini eşyalı hale getirmeye başladı. İş merkezleri ve üniversitelere yakın bölgelerde bu sayede daireler en az 1000 TL daha yüksek bedelle kiralanıyor.