Erdoğan'dan Şok Operasyon! mesajı verdi... Dolar, 9 TL'yi aştı Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından rekor seviyelere yükselen dolar/TL, bugün akşam saatlerinde 9,0013 seviyesini gördü. Doların 9 TL'yi aşmasında Erdoğan'ın Suriye'ye yeni bir operasyon mesajı etkili oldu.
Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından tarihi rekor seviyelerine yükselen dolar/TL, bugün akşam saatlerinde 9,0013 seviyesini gördü.
Doların 9 TL'yi aşmasında Erdoğan'ın Suriye'ye yeni bir operasyon mesajı etkili oldu.