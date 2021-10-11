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Erdoğan'dan Şok Operasyon! mesajı verdi... Dolar, 9 TL'yi aştı

Erdoğan'dan Şok Operasyon! mesajı verdi... Dolar, 9 TL'yi aştı Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından rekor seviyelere yükselen dolar/TL, bugün akşam saatlerinde 9,0013 seviyesini gördü. Doların 9 TL'yi aşmasında Erdoğan'ın Suriye'ye yeni bir operasyon mesajı etkili oldu.

Erdoğan'dan Şok Operasyon! mesajı verdi... Dolar, 9 TL'yi aştı
11 Ekim 2021 Pazartesi 22:58

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından tarihi rekor seviyelerine yükselen dolar/TL, bugün akşam saatlerinde 9,0013 seviyesini gördü.

Doların 9 TL'yi aşmasında Erdoğan'ın Suriye'ye yeni bir operasyon mesajı etkili oldu.

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