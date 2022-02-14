Erdoğan'dan gıdada KDV indirimiyle ilgili son uyarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulunuyor:

8 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizle BAE ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor. Değeri 13 milyar doları bulan 141 proje üstlendik. BAE Türkiye'deki dinamik yatırım ortamına önemli katkıda bulunuyor. Ziyaretimizin amacı bu potansiyeli hızlıca hayata geçirmektir. Bu yönde önemli mesafe alacağımıza inanıyorum. Yüksek teknoloji, girişim sermayesi ve start up firmaları bağlamında ortaklıklar tesis edilmesi, geleceğe dönük iş birlikleri açısından öne çıkıyor. Bildiniz üzere Dubai salgın şartlarına rağmen EXPO'ya ev sahipliği yapıyor. 15 Şubat'ta sergi alanımı da ziyaret edeceğim.

SORULAR

EMİNE ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU

Eşimin testi henüz pozitif, tedavisine devam ediliyor. Biz hamd olsun negatif çıktık.

GIDADA KDV İNDİRİMİ

Tüm müfettiş ekibimizle kontrol ve denetimleri sürdüreceğiz. Bu adımlara karşı ters adım atanlara şiddetli ceza uygulayacağız.

UKRAYNA-RUSYA KRİZİ

Biz bölgedeki gelişmeleri ki en önemlisi Ukrayna-Rusya krizi. Bunu da görüşeceğiz ve ne adımlar atabiliriz.

BURJ KHALİFA'YA TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesinde Dubai'nin sembol binası Burj Khalifa, Türk bayrağının kırmızı beyaz renklerine büründü.

Şehrin merkezi ve en turistik yerindeki, dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı ve İstiklal Marşı dinletildi.

Ayrıca gökdelenin üzerine, Türkçe "Hoş geldiniz" yazısı, İngilizce ve Arapça olarak da "BAE ve Türkiye stratejik ilişkileri" ifadesi yansıtıldı.