Erdoğan'dan çok net enflasyon mesajı: Bu prangayı da parçalayıp atacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Engelli Memur Atama töreninde önemli açıklamalar yaptı. Ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendiren Başkan Erdoğan, "Faiz, döviz kuru, enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız. Artık faiz tartışması gündemden önemli ölçüde düştü. Döviz kuru da istikrara kavuştu. Sıra da enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek var. " dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon, faiz ve döviz kuru ile ilgili çok net mesajlar verdi. Erdoğan, fiyat artışlarını gördüklerini, önlemleri hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan, enflasyon konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı, "Vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntıların pençesinde de Allah'ın izniyle kurtaracağız. Programımızı adım adım uyguluyoruz. Faiz, döviz kuru, enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız. Artık faiz tartışması gündemden önemli ölçüde düştü. Döviz kuru da istikrara kavuştu. Sıra da enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek var." dedi.

ENGELLİ MEMUR ATAMA TÖRENİNDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bugünkü atamayla birlikte kamudaki engelli sayımız 66 bine ulaşmış olacak.

- Son 19 yılda kamuda istihdam edilen engelli sayısı 192 bin sınırına dayandı.

- Yeter ki, kalpler, gönüller, fikirler engelli olmasın. Bunun dışındaki her engeli aşacak azme, inanca ve güce sahibiz.

- Bu ülkede evinin en ücra köşesinde kilitli bir şekilde insani ihtiyaçlardan yoksun yaşamaya mahkum edilmiş engelliler vardı. Bu ülkede sokağa çıktığında horlanan, kötü muameleler gören engelliler vardı. Normal şartlarda geçimini sağlamakta, evine bakmakta zaten zorlanan ailelerin, engelli bireylerin yükü altında ezildiği dönemler yaşadık.

"EVDE BAKIM YARDIMI ALAN ENGELLİ VATANDAŞIMIZIN SAYISI 535 BİN 700"

- Engelli bireylerin aileleri üzerindeki maddi yükleri kaldıracak önlemleri öncelikli olarak aldık. Kendi aileleri yanında bir yere kapatılmadan yaşamalarını sağlayacak ihtiyaçları karşıladık.

- Geçtiğimiz yıl itibarıyla evde bakım yardımı alan engelli sayısı 535 bin 700'e ulaştı. Okullarda eğitim alan engelli sayısı 58 binden 320 bine çıktı. Özel öğrenim sınıflarında eğitim gören engelli sayısı da 7 binden 50 bin sınırına çıktı.

"2030 ENGELSİZ VİZYON BELGESİ" VURGUSU

- Hayatın her alanında engellilerimizin hizmetlere erişimini sağlayacak düzenlemeler yaptık. Engellilerimizin önlerinin açıldığında nasıl başarılar gösterebileceklerini spor alanında görüyoruz. Engelli sporcularımız uluslararası yarışmalarda bayrağımızı dalgalandırarak bizleri gururlandırıyor.

http://cc- 2030 engelsiz vizyon belgesi ile tüm bu çalışmaları daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Biz engelli kardeşlerimizi de Allah rızası için seviyor, onlara da Allah rızası için hizmet veriyoruz.

"YENİ BİR TARİHİ HAMLENİN EŞİĞİNDEYİZ"

Yeni bir tarihi hamlenin hazırlıkları içindeyiz. Ülkemizi hamlık dönemini geride bırakıp pişme dönemine geçirmek için verdiğimiz mücadelenin son adımındayız. Milletçe bu safhaya gelene kadar çok mücadele ettik, çok bedel ödedik, çok fedakarlık yaptık. Biz de uğraştık, didindik, çabaladık, kuyruğuna geldik. Dünyanın dengeleri, küresel sağlık krizleri ile bozulurken Türkiye yaptığı hazırlıkların karşılığını yatırımla, istihdamla alıyor. Elbette bizim de yaşadığımız sıkıntılar var. Bu sıkıntıların da üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hayat pahalılığı başta olmak üzere kimi konjektürel meselelerin bizi asıl araçlarımızdan geri bırakmasına izin veremeyiz. Vesayetin gücünü nasıl kırdıysak, ekonomik tetikçilere nasıl izin vermediysek vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntıların pençesinde de Allah'ın izniyle kurtaracağız.

"ENFLASYON PRANGASINI DA PARÇALAYACAĞIZ"

Programımızı adım adım uyguluyoruz. Faiz, döviz kuru, enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız. Artık faiz tartışması gündemden önemli ölçüde düştü. Döviz kuru da istikrara kavuştu. Sıra da enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek var. Turizm sezonunun açılmasıyla istihdam sayısı da hızla artacaktır. Siz karamsarlık aşılamaya çalışanlara sakın ha bakmayın. Türkiye, ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir. Yaz aylarıyla birlikte bu tablonun olumlu etkilerini hep birlikte görmeye başlayacağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın.