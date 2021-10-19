Erdoğan 109 ton altın için imzayı attı! Erdoğan 109 ton altın için imzayı attı! Erdoğan, Bilecik Söğüt'te Gübretaş'a ait maden sahasında tespit edilen 109 ton altın için imzayı atarak acele kamulaştırma kararı çıkarttı.

Bilecik Söğüt'te Gübretaş'a ait maden sahasında bulunan 3,5 milyon onsluk altının çıkarılması için dördüncü grup madenlerden volframit, altın ve gümüş işletme ruhsat sahası sınırları içinde kalan bazı taşınmazların kamulaştırması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

109 TON ALTININ DEĞERİ BUGÜNKÜ KURLA İLE 6,5 MİLYAR DOLARA DENK

3.5 milyon onsluk altın tespit edilen Bilecik Söğüt'te taşınmazlar için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak. Öte yandan, 3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108'i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.

FAHRETTİN POYRAZ DEĞERİNİ 6 MİLYAR DOLAR AÇIKLAMIŞTI

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Bilecik Söğüt'te bulunan altın ile ilgili geçmişte yaptığı açıklamasında "Borsaya bildirdiğimiz raporda da sahada yaklaşık 3,5 milyon ons kaynak olduğu ortaya konuldu. Bunun da 1 milyon 920 bin onsunun kesinleşmiş, şu anda çıkarılmaya hazır altın rezervi olduğu ortaya konuyor. Söğüt altın madeni sahasında yaklaşık 3,2 milyon ons civarında altın varlığından bahsedebiliriz. Bugünkü fiyatlar üzerinden bunu da değer olarak ortaya koymaya kalktığımızda yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz." demişti.